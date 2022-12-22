藥店女老闆免費送退燒藥 還把女兒的藥讓給其他小孩

中國爆出搶藥潮。一名47歲藥店女老闆大量採購退燒藥，免費提供給需要的民眾。示意圖。（路透）

2022/12/22 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期放寬防疫限制，國內因疫苗接種不足及先天免疫欠缺，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情迅速升溫，民間爆出搶藥潮及排隊喪葬，導致多數人民病亡。近日，中國一名47歲藥店女老闆在網路上看到有許多民眾求購退燒藥，便緊急採購大量藥物，以每人一份3粒，免費提供給需要的民眾。藥店老闆甚至把留給女兒的退燒藥讓給了其他孩子，她的暖心舉動，獲得各地民眾的讚賞。

據中國媒體報導，12月21日早晨，中國四川眉山市一名藥店女老闆周燕，在網路上發布，免費向有需要的民眾發放退燒藥。聽聞此消息後，一名男子至藥局，準備排隊幫家人領取退燒藥，藥店老闆詢問詳細病情後，堅持不收錢的贈予藥物至男子手中，「如果症狀不嚴重的話，不能多吃，這裡是一人份的藥，你拿回去用嘛！」此舉動讓男子感到十分感動，「仁壽有這樣的藥店，是我們的福氣和驕傲，我真的非常感動」。

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先前，周燕也因染疫後發燒，躺在床上滑手機時，看見有許多民眾急需退燒藥，於是等病情好轉後，她透過多種管道緊急採購退燒藥，並發想出免費贈送退燒藥的想法。

另外，周燕也把準備給孩子的一盒退燒藥、退燒貼分別讓給一個5歲孩子及一個3個月大的嬰兒。

對此，藥店老闆周燕表示，自己僅是盡一點綿薄之力，希望能幫助到真正需要的人。「這是作為藥店在特殊時期應該做的事情，當時也沒想那麼多」，免費贈藥活動開始後，她每天都十分忙碌，「人與人之間的付出是相互的，在贈藥時，我也收獲了很多感動。」，並希望大家能協力齊心，共同迎接春暖花開。

截至目前，仁壽浩霖大藥房已送出55餘盒約850餘粒的退燒藥物。

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