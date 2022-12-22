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    軍情動態》瑞典海軍接收47型魚雷 將成新一代獵潛武器

    47型魚雷。（圖擷自@marineschepenw推特）

    47型魚雷。（圖擷自@marineschepenw推特）

    2022/12/22 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典用於海軍反潛戰的新型魚雷系統47型魚雷（Torpedo 47）已經交付給瑞典的武裝部隊，47型魚雷將成為新一代獵潛武器，為瑞典武裝部隊壓制外國潛艇重要的組成部分。

    根據《Navy News》報導，47型魚雷是瑞典海軍設計、研製的第五代輕型魚雷，取代了目前服役的45型魚雷，該款魚雷建立在瑞典自1960年以來開發的魚雷系統基礎上，吸收了這些系統在開發與部署中獲得的知識與經驗。

    47型魚雷系統主要用於瑞典潛艇和偉士比級護衛艦（Visby Class Corvette），但也會用於直升機，適用於反潛作戰，也可用於反水面艦艇，在研發47型魚雷的過程中，特別考慮了瑞典武裝部隊的作戰區域、波羅的海和北海的特殊水下條件，定位與識別潛艇的導航裝置，針對淺海、微鹹水域與複雜地形進行強化，47型魚雷與發射平台可以持續通訊，實現持續瞄準並提高安全性、耐力，魚雷發射後可以低速或高速移動，以便在不同的任務中找到威力與耐力的平衡。

    47型魚雷系統諸元：

    重量：340公斤

    長度:112英寸（284.48公分）

    直徑：16英寸（40.64公分）

    彈頭重量：約50公斤

    最大深度：300米

    最大速度：40節（74.08公里）

    發射平台：固定式、水面艦艇、潛艇、直升機與飛機

    瑞典用於海軍反潛戰的新型魚雷系統47型魚雷（Torpedo 47）已經交付給瑞典的武裝部隊。（圖擷自@DrDmitryShulgin推特）

    瑞典用於海軍反潛戰的新型魚雷系統47型魚雷（Torpedo 47）已經交付給瑞典的武裝部隊。（圖擷自@DrDmitryShulgin推特）

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