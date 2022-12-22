發明香料烤雞咖哩 英主廚辭世享壽77歲

英國「國菜」香料烤雞咖哩由蘇格蘭格拉斯哥主廚阿里（Ali Ahmed Aslam）發明，近日傳出於19日辭世，享壽77歲。（法新社）

2022/12/22 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕香料烤雞咖哩（chicken tikka masala）鮮嫩的烤雞搭配濃郁的醬汁，深受許多民眾的喜愛，也被公認為英國「國菜」之一。在1970年，蘇格蘭格拉斯哥主廚阿里（Ali Ahmed Aslam）發明此道國民美食，近日傳出阿里已於12月19日辭世，享壽77歲。

據《BBC》報導，發明香料烤雞咖哩的主廚阿里，出生於巴基斯坦旁遮普（Punjab）省，年幼時隨家人移居格拉斯哥，已婚後育有3個兒子、2個女兒。在1964年開設Shish Mahal餐廳。當時，一名顧客至餐廳用餐時，點了一道碳烤雞塊，吃到一半覺得雞肉太柴，於是向阿里反映希望加點醬至餐點裡，「我們就想，不如用點醬汁來烹調雞肉，於是我們就用加了優格、奶油和香料的醬料來做」，從罐裝番茄湯改良的醬汁發想，研發出香料烤雞咖哩，成為了英國餐廳最受歡迎的菜餚。近日，卻傳出阿里於19日上午離世，享壽77歲。目前該餐廳暫停營業，為期2天以示敬意。

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姪子阿邁德（Andleeb Ahmed）表示，阿里是一名充滿活力的完美主義者，經常依照顧客口味來準備香料烤雞咖哩，「每天都會在他的餐廳吃午餐，這餐廳是他的命根子。」雖然確切起源難以證實，但此為因應西方人口味而改良出的料理。

2009年，阿里想讓香料烤雞咖哩比照香檳、帕瑪火腿（Parma Ham）及希臘菲達乳酪（Greek Feta）般「正名」，盼獲歐盟「原產地名稱保護」（ProtectedDesignation of Origin）認證，可惜最終失敗。

此傳聞公布後，數名曾至餐廳用餐過的顧客，在社群平台上向阿里致敬，並將他描述為一位紳士。

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