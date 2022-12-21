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    籲華府揚棄「戰略模糊」《外交事務》：中國像超大型北韓

    美國知名期刊《外交事務》刊文示警，中國正處於危險衰落，習近平的極權體制面對內外挑戰重重，恐訴諸訴諸民族主義以取得合法性，越來越像超大型北韓。（法新社）

    美國知名期刊《外交事務》刊文示警，中國正處於危險衰落，習近平的極權體制面對內外挑戰重重，恐訴諸訴諸民族主義以取得合法性，越來越像超大型北韓。（法新社）

    2022/12/21 22:21

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國知名期刊《外交事務》（Foreign Affairs）20日刊文指出，當前中國並非是一個興盛崛起的巨獸、而是處於懸崖邊搖搖欲墜，面臨經濟成長不足以支撐人民安樂生活，導致民眾憤怒可能持續沸騰、統治階級內部可能出現異議；對外，中國到處採取對抗姿態，從南海土地掠奪、威脅台灣、到「一帶一路」控制外國基礎設施；未來幾年中國問題勢必繼續激增，中國國家主席習近平可能訴諸軍事行動挑釁。

    這篇題為「中國危險衰落」（China's Dangerous Decline）的文章由《外交政策》（Foreign Policy）前總編輯泰柏曼（Jonathan Tepperman）撰寫，指習近平日益急切欲提高他的誠信，尤其在見諸公眾失敗的Covid防疫清零政策難堪地反轉之後，卻不能像以前中國領導人那樣依靠經濟成長來建立合法性，他可能轉而訴諸民族主義。

    文章示警，果真如此，中國在外表和行動上就會越來越像超大型北韓：一個財政困窘的專制政體，挑釁和威脅敵人，以獲得讓步，提高其自尊，分散民眾注意力；猶如俄羅斯總統普廷發動對烏克蘭的災難性戰爭，最大危險就在於習近平針對台灣的軍事舉動。

    文章呼籲，美國華府必須調整如何應對中國可能軍事挑釁的做法，包括華盛頓應揚棄對台灣的「戰略模糊」政策，清楚講明紅線，顯而易見地強化本身可遏制暴衝中國的能力；同時也重申華府反對任何台獨舉動，因為若北京變得更民族主義式，就應避免給習近平更強硬對外挑起戰端的子彈。

    文章說，要進一步改變習近平計算，華盛頓並應提高美國在西太平洋等可能出現對抗地區的軍事資產，盡可能做到讓台灣變成更加困難攻擊的目標。

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