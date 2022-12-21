日本國際漫畫獎 台灣百合漫畫家「星期一回收日」奪銀

台灣漫畫家星期一回收日與編劇陳巧蓉的作品《貓與海的彼端》榮獲日本國際漫畫獎銀獎。（駐日台灣文化中心提供）

2022/12/21 22:16

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本外務省主辦的「國際漫畫獎」今天公布第16屆得主，台灣漫畫家「星期一回收日」和編劇陳巧蓉以作品「貓與海的彼端」獲得第2大獎「優秀賞」（銀獎），另兩位台灣漫畫家賴凱和葉羽桐則分別以「正義」、「貓劍客」作品獲入選（銅獎）。

日本國際漫畫獎今年有來自全球77國和地區，共503件作品參賽，其中台灣參賽作品件數最多達83件，其次為中國的65件、印尼22件。本次共選出最優秀獎（金獎）1名、優秀獎（銀獎）3名及入賞獎（銅獎）11名共15件作品，頒獎典禮預定於明年3月舉辦。

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台灣漫畫家星期一回收日在2015年以「One Timing!!」獲東立原創大賽少年漫畫組金賞，正式出道。2019年以「粉紅緞帶」作品獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎，2020年和2021年連兩年再分別以「九命人－溺光」、「綺譚花物語」獲金漫獎年度漫畫獎。星期一回收日以細膩溫暖的畫風，描寫女性之間的百合情誼，是台灣非常少數的作品類型，也讓她成為台灣百合漫畫家的代表之一。

這次獲日本國際漫畫獎的「貓與海的彼端」是她搭檔編劇陳巧蓉創作，描寫兩性格截然不同的小學女生之間的友誼。

文化駐日台灣文化中心表示，台灣漫畫家連續3年榮獲日本國際漫畫獎優秀獎（銀獎）以上的佳績，讓日本及世界看到了台灣漫畫的優質創作實力，對此，文化部長李永得也對獲獎的漫畫家們表達恭喜之意。

近期，台灣漫畫在日本陸續傳出捷報。台灣漫畫家高妍今年在日本出版的作品「綠之歌 -收集群風-」入選日本業界指標「這本漫畫真厲害！」男性篇第9名及「THE BEST MANGA 2023 必看漫畫！」第2名。台灣漫畫作品陸續在日本入選指標性排名，相當難得。

該中心表示，近年在日本積極推廣台灣漫畫，連續3年辦理「台灣漫畫夜市展」、「謝謝日本彩稿展」暨「漫畫有聲音展」及與北九州市漫畫博物館合辦「台灣租書店與漫畫的奇妙旅程」展等漫畫主題展，並促成台灣漫畫家今年首次在日本駐村，期盼藉由積極的在日行銷策略，搭建台灣漫畫在日本的展銷平台，讓日本民眾深度認識台灣漫畫，進而提高台灣漫畫的國際品牌。

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