入主推特爭議不斷？馬斯克揭密《推特檔案》再爆議論

馬斯克找獨立記者發布《推特檔案》，揭露2020總統大選前推特高層封殺川普密令。（法新社）

2022/12/21 20:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕億萬富豪馬斯克10月間入主推特後，大刀闊斧推動改革，引起許多不滿批評。向來支持民主黨的主流媒體，集中火力猛轟馬斯克大規模裁員、將追蹤他私人飛機行蹤的記者帳號停權，以及著手恢復前美國總統川普等人封禁帳號等爭議，卻對他揭發前推特高層壓制言論自由之事淡化處理，甚至隻字未提。

據福斯新聞網（Fox News）報導，馬斯克入主推特之後，雖然裁員等風波不斷，不過他近期與多位獨立記者合作，先後推出5篇「推特檔案」系列報導，揭發推特在2020美國總統大選前夕一系列打壓保守派聲音的黑幕。

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這些黑幕包括推特高層封殺前總統川普的密令、封鎖拜登次子杭特（Hunter Biden）「筆電門」醜聞，以及武肺大流行期間反對封鎖的推文被壓制等。

由獨立作家謝倫伯格（Michael Shellenberger）12月10日發表的《推特檔案》第4部分，揭示了這家有影響力的社交媒體公司的前領導層是如何影響美國2020年的政治活動的，其中尤其引側目的是，前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama），在1月6日的國會事件發生後，曾向推特創辦人兼執行長杜錫（Jack Dorsey）施壓，要求永久封禁除川普的推特帳號。後續還有什麼推特黑資料會被抖出來，各方正拭目以待。

馬斯克揮別「政治不沾鍋」，在今年美國期中選舉前夕，首次表態支持共和黨，據信得罪了不少支持民主黨自由勢力的媒體。馬斯克對川普持保留態度，但他已不只一次表態支持佛州共和黨籍州長迪尚特 （Ron DeSantis） 出馬競選2024年總統。

前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬，被踢爆曾就永久封殺川普帳號一事，向推特高層施壓。（美聯社資料照）

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