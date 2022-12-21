為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    入主推特爭議不斷？馬斯克揭密《推特檔案》再爆議論

    馬斯克找獨立記者發布《推特檔案》，揭露2020總統大選前推特高層封殺川普密令。（法新社）

    馬斯克找獨立記者發布《推特檔案》，揭露2020總統大選前推特高層封殺川普密令。（法新社）

    2022/12/21 20:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕億萬富豪馬斯克10月間入主推特後，大刀闊斧推動改革，引起許多不滿批評。向來支持民主黨的主流媒體，集中火力猛轟馬斯克大規模裁員、將追蹤他私人飛機行蹤的記者帳號停權，以及著手恢復前美國總統川普等人封禁帳號等爭議，卻對他揭發前推特高層壓制言論自由之事淡化處理，甚至隻字未提。

    據福斯新聞網（Fox News）報導，馬斯克入主推特之後，雖然裁員等風波不斷，不過他近期與多位獨立記者合作，先後推出5篇「推特檔案」系列報導，揭發推特在2020美國總統大選前夕一系列打壓保守派聲音的黑幕。

    這些黑幕包括推特高層封殺前總統川普的密令、封鎖拜登次子杭特（Hunter Biden）「筆電門」醜聞，以及武肺大流行期間反對封鎖的推文被壓制等。

    由獨立作家謝倫伯格（Michael Shellenberger）12月10日發表的《推特檔案》第4部分，揭示了這家有影響力的社交媒體公司的前領導層是如何影響美國2020年的政治活動的，其中尤其引側目的是，前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama），在1月6日的國會事件發生後，曾向推特創辦人兼執行長杜錫（Jack Dorsey）施壓，要求永久封禁除川普的推特帳號。後續還有什麼推特黑資料會被抖出來，各方正拭目以待。

    馬斯克揮別「政治不沾鍋」，在今年美國期中選舉前夕，首次表態支持共和黨，據信得罪了不少支持民主黨自由勢力的媒體。馬斯克對川普持保留態度，但他已不只一次表態支持佛州共和黨籍州長迪尚特 （Ron DeSantis） 出馬競選2024年總統。

    前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬，被踢爆曾就永久封殺川普帳號一事，向推特高層施壓。（美聯社資料照）

    前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬，被踢爆曾就永久封殺川普帳號一事，向推特高層施壓。（美聯社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬斯克推特接班人 當年Paypal戰友呼聲高
    2022/12/21 14:22

    馬斯克推特接班人 當年Paypal戰友呼聲高
    馬斯克尋覓推特CEO人選 美媒：要具備受虐特質
    2022/12/21 11:41

    馬斯克尋覓推特CEO人選 美媒：要具備受虐特質

    直播驚見女神現身 這款「發光霜」爆紅
    馬斯克宣布將請辭推特CEO 8.4萬網友點讚 各路大咖齊來留言
    2022/12/21 10:32

    馬斯克宣布將請辭推特CEO 8.4萬網友點讚 各路大咖齊來留言
    馬斯克承諾辭推特CEO 但有一大條件...
    2022/12/21 10:15

    馬斯克承諾辭推特CEO 但有一大條件...

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播