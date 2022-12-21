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    日本新戰略需要大量現役人員 自衛隊退將：人力短缺恐暴露缺陷

    退役自衛隊將領認為，日本政府目前的計畫恐因自衛隊人力短缺問題出現缺陷。（路透）

    退役自衛隊將領認為，日本政府目前的計畫恐因自衛隊人力短缺問題出現缺陷。（路透）

    2022/12/21 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府16日通過新版「國家安全保障戰略」3文件，同時大幅增加日本的防衛預算，未來5年的防衛費總額約43兆日圓（9.77兆元新台幣），並主張擁有「反擊能力」。不過退役自衛隊將領認為，日本政府目前的計畫恐因自衛隊人力短缺問題出現缺陷。

    根據《路透》報導，日本未來防衛費雖然大幅增加，但自衛隊規模仍不會超過以往設定的24.7萬人上限，且日本防衛省統計，自衛隊在2021年有23萬754人。除此之外，自衛隊也會淘汰一些老舊裝備，轉而使用所需人力更少的無人機或軍艦，並依靠民間包商進行部分支援行動。

    海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二認為，自衛隊人力才是日本在防禦中國與北韓時遇到的真正問題，質疑現有戰略計畫將限制日本在陸戰及海戰的作戰能力，讓敵人擁有更多優勢。

    航空自衛隊一名匿名高層指出，使用無人機雖然可以避免人員在戰鬥中傷亡，但轉換上需要數年時間，而且需要更多人員來維護、操作無人機，目前的重點在於，我們無法加速進程來應對威脅，更遑論要彌補人力不足問題。

    前自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）河野克俊與香田洋二軍認為，日本政府頒布的國防新戰略，自衛隊大約需要30萬人才能完整實行計劃。日本大學教授、前陸上自衛隊將領吉富望表示，目前人員配置問題首當其衝的可能是網路作戰領域，政府將不得不和民間部門合作。

    海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二認為，自衛隊人力才是日本在防禦中國與北韓時遇到的真正問題。（歐新社）

    海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二認為，自衛隊人力才是日本在防禦中國與北韓時遇到的真正問題。（歐新社）

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