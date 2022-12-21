傳澤倫斯基21日將訪白宮與拜登會面 可能在國會發表談話

澤倫斯基可能在21日前往白宮與拜登會面，若確定成行，將是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。（路透）

2022/12/21 07:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，烏克蘭總統澤倫斯基不斷呼籲各國持續援助烏克蘭，20日更前往烏東頓內茨克（Donetsk）前線視察，提振烏軍士氣。美國政府人士透露，澤倫斯基可能在美國時間週三（21日）前往白宮與美國總統拜登會面，若此行程確定成行，會是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。

根據美國《CNN》報導，美國政府人士透露，澤倫斯基出訪白宮的計畫事出突然，且適逢美國政府打算提供烏克蘭新一波軍援，澤倫斯基若訪問白宮，還可能會在美國國會兩院聯席會議發表談話。

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澤倫斯基出訪白宮行程尚未確定，行程也可能因為安全因素而生變，針對此傳聞，美國白宮不願證實；美國眾議院議長裴洛西（（Nancy Pelosi）也不願證實此事，僅表示：「我不知道這件事會不會發生，我們還不知道。」

有美國國會議員透露，裴洛西持續致電各議員，希望他們週三晚間在國會大廈出席會議，並表示當晚是「聚焦民主的特別夜晚」。裴洛西此舉被視為澤倫斯基可能在國會發表演說的特別跡象，但消息人士表示，出自安全因素，澤倫斯基出訪一事尚未完全定案。

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