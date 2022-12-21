為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳澤倫斯基21日將訪白宮與拜登會面 可能在國會發表談話

    澤倫斯基可能在21日前往白宮與拜登會面，若確定成行，將是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。（路透）

    澤倫斯基可能在21日前往白宮與拜登會面，若確定成行，將是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。（路透）

    2022/12/21 07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續中，烏克蘭總統澤倫斯基不斷呼籲各國持續援助烏克蘭，20日更前往烏東頓內茨克（Donetsk）前線視察，提振烏軍士氣。美國政府人士透露，澤倫斯基可能在美國時間週三（21日）前往白宮與美國總統拜登會面，若此行程確定成行，會是澤倫斯基在俄羅斯入侵烏克蘭後首度出訪。

    根據美國《CNN》報導，美國政府人士透露，澤倫斯基出訪白宮的計畫事出突然，且適逢美國政府打算提供烏克蘭新一波軍援，澤倫斯基若訪問白宮，還可能會在美國國會兩院聯席會議發表談話。

    澤倫斯基出訪白宮行程尚未確定，行程也可能因為安全因素而生變，針對此傳聞，美國白宮不願證實；美國眾議院議長裴洛西（（Nancy Pelosi）也不願證實此事，僅表示：「我不知道這件事會不會發生，我們還不知道。」

    有美國國會議員透露，裴洛西持續致電各議員，希望他們週三晚間在國會大廈出席會議，並表示當晚是「聚焦民主的特別夜晚」。裴洛西此舉被視為澤倫斯基可能在國會發表演說的特別跡象，但消息人士表示，出自安全因素，澤倫斯基出訪一事尚未完全定案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷拜訪白俄總統談軍事合作 烏克蘭外長譏「政治舞蹈」
    2022/12/20 22:39

    普廷拜訪白俄總統談軍事合作 烏克蘭外長譏「政治舞蹈」
    「巴赫穆特絞肉機」未停！ 澤倫斯基赴烏東最危險前線視察
    2022/12/20 21:15

    「巴赫穆特絞肉機」未停！ 澤倫斯基赴烏東最危險前線視察

    抗癌恐需百萬 籲政府擴大投資健康
    助烏克蘭人民過冬 外交部將再捐2百萬美元給前線城市
    2022/12/20 13:09

    助烏克蘭人民過冬 外交部將再捐2百萬美元給前線城市
    公投併吞烏克蘭四地區 普廷坦言當地局勢艱困
    2022/12/20 11:46

    公投併吞烏克蘭四地區 普廷坦言當地局勢艱困

    台新金聯手刑事局共創資安聯盟
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播