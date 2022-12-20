日本人重口味卻都瘦瘦的？ 網曝3大關鍵維持好體態。（法新社檔案照）

2022/12/20 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本人重口味為甚麼都還瘦瘦的？近日一名去日本自由行的網友發文表示，明明日本食物都是重口味，高油又高鹹且餐點大部分都是澱粉，但觀察發現日本人不管男生女生都是瘦瘦的，連成長中的國小國中生都沒一個胖嘟嘟嬰兒肥的感覺。文章發出後引起許多網友熱烈討論，並分析出日本人之所以會瘦的3大主因。

一名女網友在Dcard發文表示：「最近和朋友去日本自由行，發現日本人不管男生女生都是瘦瘦的，就連成長中的國小國中生都不像台灣的小朋友有胖嘟嘟嬰兒肥的感覺。」原PO接著疑惑指出：「但日本的食物都很重口味，高油又高鹹，餐點大部分都是澱粉；更沒有像台灣流行吃健康餐盒。」認為雖然可能是因日本人多數是搭大眾運輸通勤，靠走路消耗掉很多熱量，但「三分運動七分飲食」，這樣吃如何維持好體態？原PO更感嘆，反觀自己在台灣生活，口味清淡也都搭車通勤，「怎感覺喝個水也能胖」？

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文章一發出立刻引起網友熱議，許多網友表示因為原PO是觀光客才誤解日本當地生活習慣，更被台灣流行的日本重口味美食誤導了。並有許多網友指出日本人外食少，自炊多：「雖然他們外食真的蠻多澱粉，但份量都不多而且很偶爾才吃一次外食，基本上都是自己煮」、「一般日本家庭料理感覺都比較清淡，看日本家庭主婦做菜可以一滴油都不用，都用味噌、醬油、高湯之類的，甚至連肉的油都不能留要濾掉」、「日本人沒有喝手搖飲的習慣」。

網友接著指出另一原因為日本人活動量極大。「日本人活動量大，每天走很多路，不像台灣人屁股黏在機車上，短短200公尺也要騎車」、「騎車30分鐘以上、走路1小時通勤的方法對他們來說蠻正常的」。也有網友分享在日本旅遊的經驗：「我第1、2天回到飯店腳底板就痛的要命了，但日本人每天都這樣走欸，胖的起來才有鬼！」、「我在日本玩搭地鐵每天步數1萬起跳」。

除了清淡飲食與大活動量外，日本社會相當重視運動文化及體態管理。「日本跟韓國對維持瘦的意識很強」、「他們求職外表歧視比台灣還嚴重」、「日本人從讀書時期開始，學校跟家長也很重視運動這件事呦，這樣子從學生時代開始的體能訓練跟運動累積，出社會之後只要不是太走鐘，且配合日本的通勤加飲食習慣，長久來看真的很好維持體態」。

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