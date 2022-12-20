中國民眾搶購檸檬抗疫 滯銷價跌到價格翻倍

北京1家藥局的感冒藥品被一掃而光。由於欠缺藥品，中國民眾搶購檸檬，以增進免疫力。（歐新社）

2022/12/20 18:20

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，在感冒藥嚴重短缺之際，中國民眾轉向自然療法，以應對兇猛的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）感染潮，這使中國檸檬農民獲得雪片般飛來的訂單。僅在1個月前，中國的果農與菜農才因嚴格的清零政策阻礙運輸，對於堆積數噸的蔬果一籌莫展，而檸檬價格更是跌到一文不值，該逆轉正是毫無準備的民眾被迫面對脫序解封亂象的另一證明。

四川省安岳縣溫姓檸檬農民說，「市場現在非常火熱」。中國70%的檸檬產自該縣，溫姓農民在該區種植53公頃的檸檬，過去1週他的檸檬銷量一飛沖天，每日達20至30公噸，之前僅5、6公噸。

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報導說，這次大量需求主要來自北京、上海等城市，民眾搶購富含維他命C的食物，以提升免疫力，對抗疫情。

安岳縣另一農民劉彥進（音譯）說，「過去4、5天，檸檬價格翻了1倍」。他表示，每天工作14小時，應付各地雪片般飛來的訂單，在熱銷之前，半公斤檸檬僅賣2、3元人民幣（台幣9至13元），現在飆到6元人民幣（26.5元台幣）。

溫指出，在1個月前，因疫情封控措施，農產品內外銷無著，安岳的檸檬堆積如山，價格跌到快零元，導致農民血本無規，如今一切都變了，劉彥進說，「人們似乎突然了解檸檬是個好東西，我希望這樣的看法能持續下去」。

報導說，根據中國媒體，除了檸檬外，柑橘、梨子等水果在電商叮咚買菜的銷量也暴漲。水蜜桃罐頭在阿里巴巴集團旗下的「盒馬鮮生」銷量更是增長近900%，因為中國民眾相信該產品能增進感冒時的胃口。

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