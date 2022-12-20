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    北韓才剛嗆聲！ 駐日美軍出動F-22戰機、B-52轟炸機與南韓聯演

    駐日美軍20日派出戰機與南韓進行聯合空演。圖為美軍美軍B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機。（美聯社）

    駐日美軍20日派出戰機與南韓進行聯合空演。圖為美軍美軍B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機。（美聯社）

    2022/12/20 17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕針對日本近日通過的新版「國家安全保障戰略」三文件，北韓今（20日）嗆聲「將以實際行動讓日本了解到做出這選擇有多麼危險」。在北韓釋出威脅後沒多久，南韓軍方就宣布與駐日美軍進行聯合空中演習，對北韓威嚇意味十足。

    日本政府16日通過新版國家安全保障戰略三文件，承認自衛隊擁有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），引發關注。對此，北韓20日透過官媒對日本嗆聲，稱日方此舉是對外宣布自身擁有對他國先發制人的能力，對朝鮮半島與東亞地區構成嚴重威脅，是對國際和平的嚴重挑戰，北韓有權採取大膽且果斷的軍事措施。

    《韓聯社》 報導，在北韓的威脅聲明發出後沒多久，南韓國防部就表示駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地的美軍，20日派出F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機飛抵全羅北道群山基地；美軍B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機同日也飛臨朝鮮半島附近。這些戰機與南韓空軍F-35A戰機、F-15K戰機一同飛往濟州島西南方向的南韓防空識別區（KADIZ）一帶進行聯合空演。

    南韓軍方指出，美軍B-52轟炸機在今天的聯演結束將直接返回駐日基地，F-22本週將繼續留在南韓進行聯演，重點提升對北韓核飛彈威脅的應對能力。分析人士認為，在北韓不斷增加挑釁力度的情況下，美軍戰機飛臨朝鮮半島意在對北韓發出強烈警告，美國透過提高向北韓出動其戰略資產的頻率和強度，擴大對北韓的施壓力度。

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