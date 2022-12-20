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    知名訂房網站推190年奴隸屋當噱頭遭罵 官方急推新政策止血

    知名訂房平台因上架了蓄奴小屋惹議，日前緊急發布禁令。（路透社）

    知名訂房平台因上架了蓄奴小屋惹議，日前緊急發布禁令。（路透社）

    2022/12/20 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕全球多元旅宿平台Airbnb，以自由刊登房源為特色，但今年夏天卻傳出有國外業者上架「1830年奴隸小屋」作為噱頭，引起爭議被網友罵翻。而Airbnb當時先緊急下架了該房源，並邀請了專家合作訂定條款，日前宣布禁止美化及行銷蓄奴，並表示往後將不會再出現類似的房源。

    根據BuzzFeed指出，今年7月Airbnb刊登了一項主題租屋廣告引發公關危機，主打擁有百年歷史的奴隸小屋，企圖吸引有興趣的房客預訂。然而這一系列的房源遭到網友唾棄，許多人直呼不尊重，而一名律師網紅葉茨（Wynton Yates）在抖音平台上發布影片，批評平台過於荒謬，直呼怎有人會覺得奴隸小屋可以拿來出租。

    而收到廣大的批判之後，平台以違反守則為由，緊急下架了相關的30幾個房源。事後也找來專門維護歷史建築的專家希爾（Jobie Hill）合作，條列出新條款「禁止美化及行銷蓄奴」。日前，平台也正式宣布這些條款主要適用於美國本土，界定標準只要是歷史上曾經為蓄奴或奴隸公做的空間都算，另外如果刊登相關物件，平台則會禁止用戶登入。

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