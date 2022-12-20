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    摩爾多瓦示警︰俄明年初恐發動新攻勢 建立穿過烏克蘭陸上走廊

    俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，戰事持續至今已近10個月。圖為示意圖。（美聯社）

    俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，戰事持續至今已近10個月。圖為示意圖。（美聯社）

    2022/12/20 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，戰事持續至今已近10個月，摩爾多瓦情報機構指出，俄羅斯可能會在明年發動新的攻勢，目的是建立一條穿過烏克蘭南部的陸上走廊，以通往俄方支持、在摩爾多瓦境內的分離地區。

    據外媒報導，摩爾多瓦（Moldova）資訊暨安全局（Information and Security Service）週一發布聲明，內容指俄方明年初可能會發動一波新的攻勢，該局首長穆斯提塔（Alexandru Musteata）在接受電視台採訪時指出，俄方的目標可能是進入摩爾多瓦的分離主義地區，並指問題不是俄羅斯會不會這麼做，而是他們何時會動手。他預估時間點可能會在年初的1、2月間，或是稍晚的3、4月。

    穆斯提塔也指出，根據他們掌握的訊息判斷，俄羅斯希望走得更遠，保住經烏克蘭到摩爾多瓦分離地區「外聶斯特」（Transnistria）之間的陸上走廊。為了避免民眾恐慌，摩爾多瓦資訊暨安全局在聲明中也試圖澄清，強調穆斯提塔的評論是對俄羅斯可能嘗試的幾種情況進行分析，並指俄羅斯的行動取決於俄方入侵烏克蘭的進展。

    報導提到，摩爾多瓦正試圖效法烏克蘭，與西方國家建立更密切關係，也譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為。至於外聶斯特（Transnistria）是摩爾多瓦共和國境內的分離區，該處位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界，並被親俄分離主義分子控制。

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