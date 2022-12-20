硬拉梅西合照、高舉大力神盃 「撒鹽哥」亂入球場遭罵翻

「撒鹽哥」戈克采在阿根廷奪冠後，竟進入球場內，與阿根廷球員一同慶祝，不但兩度拉著梅西要合照。（圖擷自IG「nusr_et」）

2022/12/20 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕2017年以撒鹽姿勢爆紅的「撒鹽哥」（Salt Bae）的土耳其廚師戈克采（Nusret Gokce），在阿根廷奪冠後，竟進入球場內，與阿根廷球員一同慶祝，不但兩度拉著梅西要合照，還違反規定高舉大力神盃。

綜合外媒報導，世界盃足球賽決賽在經過PK大賽後，阿根廷擊敗法國奪冠，阿根廷球員在場上慶祝這隊史第三冠時，場內出現一名不速之客，這人正是以撒鹽姿勢爆紅的土耳其廚師「撒鹽哥」戈克采。

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現年39歲的戈克采為國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）好友，被允許進入廠內與阿根廷球員接觸，鏡頭拍到他兩度拉住梅西想要合照，但阿根廷隊長沒有理睬他，不過最後仍如願以償，他在IG發布了一張自己和梅西的合影。

同時戈克采IG上也秀出他捧大力神盃的照片，根據FIFA規定，大力神盃作為世界上最受認可的體育標誌之一，只能由一個非常特定的群體觸摸和持有，其中包括世界盃冠軍，戈克采舉動顯然違反規定。

照片PO出後底下網友罵翻，質疑為什麼「你在球場？阿根廷球員歷經艱苦奮戰，你這個過譽廚師不配和他們一起慶祝」、「你沒資格舉起大力神盃」。

「撒鹽哥」戈克采違反規定高舉大力神盃。（圖擷自IG「nusr_et」）

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