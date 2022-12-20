首相致歉荷蘭百年奴隸制度 遭人權組織批太表面

荷蘭首相19日在國家檔案館正式對過去和蘭參與奴隸制度的歷史首度道歉。（路透社）

2022/12/20 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭首相馬克．呂特（Mark Rutte）19日代表政府，就荷蘭曾參與奴隸貿易的歷史道歉。各方人士質疑道歉的時機及地點都未經過深思熟慮，呂特則回應道歉不應再分時間、地點、言詞，並承諾設立基金會協助過去奴隸制度遺留的問題。

根據衛報指出，荷蘭首相呂特昨日於國家檔案館發表演說，並公開坦承檔案館中有許多關於過去的文件記錄了醜惡、可恥的歷史。呂特認為，過去的事無法回去彌補，只能正視幾個世紀以來，受荷蘭政府鼓勵而日益龐大的奴隸制度，並沉痛致歉表示，僅代表荷蘭政府，為過去的作為道歉。

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歷史學家表示，16及17世紀，荷蘭商人將多達60萬名的奴隸運往蘇利南及庫拉索島等加勒比海殖民地，同時將數量相當或甚至更多的奴隸運往東印度及如今的印尼地區。然而荷蘭一直到2006年才第一次將奴隸制度的歷史，加入學校的課程當中。而人權組織表示，應在2023年7月1日於蘇利南由荷蘭國王道歉，因為明年是蘇利南廢除奴隸制度的150周年。

人權組織批評道，政府與受奴隸制度影響的後代溝通不足，表示這樣片面的道歉微不足道。組織也強調，荷蘭過去的奴隸制度已經是危害人類罪，應該要正式的道歉並做出經濟賠償。然而政府則表示，目前已排除賠償的可能性，但承諾設立一個2億歐元的教育基金，協助受奴隸制度影響的人們。

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