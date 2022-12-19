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    世足落幕 小粉紅聲稱梅西、姆巴佩都是中國人 印度官員也來蹭

    梅西率領阿根廷擊敗衛冕軍法國，苦等16年終於圓夢舉起大力神盃。（歐新社）

    梅西率領阿根廷擊敗衛冕軍法國，苦等16年終於圓夢舉起大力神盃。（歐新社）

    2022/12/19 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕2022卡達世足賽完美落幕，阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi），率領阿根廷擊敗衛冕軍法國，也終於圓夢舉起大力神盃，全世界刮起「梅西旋風」。沒想到此刻有不少人「偷吃豆腐」，除了中國網友聲稱梅西是中國人，印度也有官員稱梅西出生在印度，引來一片噓聲。

    梅西祖籍遍布大江南北

    梅西苦等16年終於奪冠的消息一出，世界各地大批粉絲紛紛在社群平台分享這份感動，沒想到中國微博上竟湧現大批假消息聲稱梅西其實是中國人，甚至還幫他取了個中文名字，有叫「梅建川」也有叫「梅建國」，版本眾多，甚至其「祖籍」遍布中國大江南北，還說「祖國為你感到驕傲」、「中國之光」，如此沒有底線的意淫笑掉外界大牙，不少中國網友也看不下去。

    此外，這次在世足賽也頗受矚目的法國隊之星姆巴佩（Kylian Mbappé）也「被成為」中國人，網傳稱他本名叫「姆志輝」，「佤族人，出生於雲南臨滄，年少時常在縣醫院街邊踢球，後隨父母移民法國，他也是中國人的驕傲！」

    不只中國人蹭熱度，《今日印度》報導指出，印度在野黨國大黨（Congress Party）國會議員卡勒克（Abdul Khaleque）19日在推特發文祝賀阿根廷奪冠時，稱梅西是在印度阿薩姆省（Assam）出生，「我們為你與阿薩姆省的連結感到驕傲」。貼文一出馬上被網友噓爆，卡勒克也趕緊刪文。

    中國網友意淫稱梅西是中國人。（圖翻攝自微博）

    中國網友意淫稱梅西是中國人。（圖翻攝自微博）

    法國隊之星姆巴佩也「被成為」中國人。（圖翻攝自微博）

    法國隊之星姆巴佩也「被成為」中國人。（圖翻攝自微博）

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