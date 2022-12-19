料敵從寬！澤倫斯基示警：俄軍恐從白俄發動新攻勢

烏克蘭總統澤倫斯基示警，俄羅斯可能從白俄境內發動新攻勢。（路透）

2022/12/19 22:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰火爆發即將屆滿10個月，烏克蘭首都基輔等地19日再遭新一波無人機襲擊。在此敏感時機，俄羅斯總統普廷同日將出訪白俄羅斯，與白俄總統盧卡申科舉行會談，備受各界矚目。基輔當局警告，白俄可能再次被捲入俄烏衝突。

烏克蘭官員稱，俄軍利用伊朗製造的「見證者-136」（Shahed-136）自殺無人機，在19日凌晨擊中基輔及其周遭的「至關重要基礎設施」，烏克蘭防空系統摧毀針對首都基輔的23架無人機中的18架，烏克蘭空軍在全境擊落至少30架。

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在外界擔憂莫斯科正施壓白俄涉入烏克蘭戰爭更深之際，俄羅斯國防部19日宣布，自21日起至27日將與中國舉行聯合海軍演習，此次軍演兩國除派出雙方的戰機與直升機外，俄羅斯還將派出4艘軍艦參演，包括瓦雅格號（Varyag）飛彈巡洋艦，中國解放軍則會派遣6艘軍艦參演。

此外，俄國官媒報導，俄軍也準備在白俄進行區域軍演，但未說明演習地點與時間。然而，此消息令人聯想到今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之前，就是以演習名義在白俄境內集結部隊。

烏克蘭總統澤倫斯基18日強調，保護毗鄰俄羅斯與白俄的邊界是一貫的優先要務，烏克蘭正在為所有可能的防禦態勢做準備。他在夜間錄影談話中推測，莫斯科準備發起新一波攻勢，並暗示攻擊行動可能來自於白俄。

俄烏戰爭至今沒有結束的跡象，美國前國務卿季辛吉在《觀察者》（Spectator）雜誌17日刊登的評論文章中示警，俄烏須盡快展開和平談判，以降低第三次毀滅性世界大戰爆發的風險。季辛吉認為談判和平的時機即將到來，但基輔駁斥此舉是在「姑息侵略者」，是以犧牲烏克蘭領土為代價的糟糕和平。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）提醒，「與魔鬼達成任何協議，以犧牲烏克蘭領土為代價的糟糕和平，將是普廷的勝利，也是全球獨裁者成功的訣竅。」

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