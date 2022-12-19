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    中國前工信部長肖亞慶遭指親清不分 開除黨籍撤職

    前中共工信部黨組書記、部長肖亞慶。（取自微博）

    前中共工信部黨組書記、部長肖亞慶。（取自微博）

    2022/12/19 19:24

    〔中央社〕前中共工信部黨組書記、部長肖亞慶7月底落馬後，今天官方宣布對其開除黨籍並政務撤職。中紀委國家監委指他「親清不分，違規收受他人大額錢款」，降其為一級主任科員，辦理退休手續。

    今年7月28日，肖亞慶因為涉嫌違紀違法被立案審查調查。中共中央紀委國家監委網站今天發布審查調查結果和上述處分。

    據官方發布，經查，肖亞慶背棄初心使命，喪失政治意識和黨性原則，無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；紀法底線失守，親清不分，違規收受他人大額錢款。

    官方發布指出，肖亞慶嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，並構成職務違法，在中共18大後依舊不收斂、不收手，「性質嚴重，應予嚴肅處理」。

    但鑒於肖亞慶能在較短時間如實說明本人違紀違法事實，認錯悔錯，全額退繳違紀違法所得，「按照懲前毖後、治病救人的原則，對其可予從寬處理」。依據相關規定，決定給予肖亞慶開除黨籍處分，由國家監委給予其政務撤職處分，降為一級主任科員，辦理退休手續。

    中共總書記習近平多次強調，從政者要「保持親清政商關係」。從官員的角度，「親」就是要坦蕩真誠和民營企業交往，在企業遇到困難時要積極幫助解決實際問題；「清」就是和企業家的關係要清白，不能以權謀私、權錢交易。

    公開信息顯示，肖亞慶出生於1959年9月，2009年，出任國務院副秘書長，2016年升任國務院國資委主任，晉升為正部級官員；2019年，出任國家市場監督管理總局局長，2020年7月任工業和信息化部黨組書記，8月同時任工業和信息化部部長。

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