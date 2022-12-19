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    美僅14州政府禁抖音 參議員提案實施「全美禁令」

    TikTok（抖音）因資安疑慮，繼14州提出相關禁令後，美參議員提案研擬全美禁令。（美聯社檔案照）

    TikTok（抖音）因資安疑慮，繼14州提出相關禁令後，美參議員提案研擬全美禁令。（美聯社檔案照）

    2022/12/19 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社交APP「TikTok」（抖音）在全美風行，因為資安疑慮，14州已明文禁止在政府的電子設備上使用TikTok，連官方帳號都岌岌可危，美國聯邦參議員盧比歐（Macro Rubio）還提案，因TikTok恐威脅國家安全，應全面封殺、實施全美禁令。

    根據《自由亞洲電台》報導，TikTok官方今年7月廣告受眾顯示，美國18歲以上常用用戶高達1.4億名，可見深受美國年輕人喜愛，但TikTok屢傳資安疑慮、竊取使用者個資，擔心該平台恐淪為中國政府的竊密工具，美國14州已明文禁止在政府的電子設備上使用TikTok。

    美國參議員盧比歐近日提案研擬全美TikTok禁令，盧比歐指出，中國可藉由TikTok來收集美國人所有私密數據，「這已經威脅到國家安全」，不只影響生活、經濟，還可能干預期中選舉，這家公司早該被禁止。

    盧比歐提到，由他所提或兩黨支持的法案，還將進一步禁止任何受中國、俄羅斯等國家影響的社交媒體公司。

    另外，眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）也提出相關法案，他表示，「TikTok已經是武器」可用於實體跟蹤，還會收集線上所有使用者數據，早已有安全疑慮，更嚴重是「TikTok已經讓美國人上癮」，因此立法研擬禁令。

    對此，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副總裁、戰略技術政策項目主任詹姆斯·劉易斯（James A. Lewis）透露，雖然受美國憲法限制，禁令恐無法達成，不過卻可以從TikTok母公司下手，使其無法在美營運，藉此達到訴求。

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