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    2022年生活物價最貴城市前10名曝光 紐約、新加坡並列第一

    根據經濟學人信息社公布的「2022年生活物價指數報告」指出，新加坡與美國紐約並列物價最貴城市第一名。圖為新加坡。（路透）

    根據經濟學人信息社公布的「2022年生活物價指數報告」指出，新加坡與美國紐約並列物價最貴城市第一名。圖為新加坡。（路透）

    2022/12/19 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著烏俄戰爭開打、全球疫情延燒，各國難逃物價通膨命運，外媒根據經濟學人信息社（EIU）公布的「2022年生活物價指數報告」指出，紐約和新加坡並列物價最貴第1名，香港盤據第3名。

    根據《CNN》 報導，經濟學人信息社（EIU）於日前在網站上公布「2022年生活物價指數報告」，該指引表示，因為烏俄戰爭和全球疫情影響，除了天然氣成本浮動，英國脫歐後境內使用的是英鎊，而非歐元，也對歐洲幣值帶來衝擊。

    經濟學人信息社追蹤172個城市的日常開支，表示物價最貴前10名有4個歐洲城市，3個美國城市、2個亞洲城市和1個中東國家。

    按照物價排名，紐約和新加坡並列榜首，物價最貴。接續排名為以色列特拉維夫市、香港與美國洛杉磯（並列）、瑞士蘇黎世、瑞士日內瓦、美國舊金山、法國巴黎、丹麥哥本哈根。

    EIU全球生活物價主管杜特（Upasana Dutt）在一份聲明中表示，西方國家對俄羅斯的制裁，加上中國極端的清零政策，無一不導致全球供應鏈出問題；EIU的最新報告數據也顯示，今年172個國家的平均生活物價漲幅是過去20年來最強烈的一次。

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