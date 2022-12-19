中澳建交50週年 澳洲外長12/21將訪問中國

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）將訪問中國，並與中國外交部長王毅會面。（美聯社）

2022/12/19 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長黃英賢將訪問中國，在21日與中國外交部長王毅會面，並舉行中澳兩國的外交與戰略對話。

據《路透》報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）19日表示，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）將於本週訪問中國，表明中澳兩國外交關係有所改善。這是自2019年以來，澳洲政府部長級人物首次訪問中國。

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12月21日是中澳建交50週年紀念日，黃英賢將在當天與中國外交部長王毅會面，並舉行第6次中澳外交與戰略對話。

艾班尼斯在一份聲明中說：「澳洲尋求與中國建立穩定的關係，我們會在需要時合作，在必要時提出不同意見，並從國家利益出發。」

近年來中澳兩國關係惡化，在澳洲呼籲對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的起源進行調查後，中國便對澳洲出口產品實施制裁。此外，澳洲先前禁止中國電信公司華為參與澳洲5G網絡建設，也引發中國政府的不滿。

澳洲商業理事會（Business Council of Australia）國際參與委員會主席史密斯（Warwick Smith）表示，澳洲商界歡迎黃英賢出訪中國，並希望這次出訪能夠「在短期內取得實質性成果」。

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