泰國長公主心臟病發送醫 王室宮務處：狀況穩定

泰國王室宮務處今宣布，雖然長公主帕差拉吉帝雅帕（見圖）的心臟收縮狀況沒有達到理想的程度，但基本上狀況穩定。（美聯社資料照）

2022/12/19 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）上週出席活動時心臟病發，緊急送往醫院後，傳出已經腦死、失去意識，引起外界高度關注，對此泰國王室宮務處今表示，雖然長公主心臟收縮沒有達到理想的程度，但基本上狀況穩定。

綜合外媒報導，帕差拉吉帝雅帕14日參加軍犬訓練活動，因忽然心臟病發而昏倒、失去意識，送往在附近醫院接受初步醫療，暫時穩定病況後，接著直升機送往曼谷的朱拉隆功大學醫院接續檢查與治療，更一度傳出長公主已經腦死，失去意識，身在國外的提幫功王子（Dipangkorn）、朱拉蓬公主（Chulabhorn）等也緊急返國，引發外界推測可能將宣布長公主的死訊。

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泰國王室宮務處今發布聲明，內文提及雖然帕差拉吉帝雅帕的心臟收縮狀況尚未到理想的程度，但基本上狀況穩定，心跳能藉由藥物控制住，冠狀動脈造影檢查沒有出現異常，醫療團隊將透過藥物和機器來治療心臟、肺和腎，並密切監測公主情況。

據悉，現年44歲的泰國長公主是瓦吉拉隆功與他的第1任妻子、表妹頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）所生的唯一一名子女，也是瓦吉拉隆功生育的7名子女中最年長者。而帕差拉吉帝雅帕從美國康乃爾大學先後取得法學碩士和博士學位後，曾任聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使、泰國駐奧地利大使。

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