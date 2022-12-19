為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網傳納粹旗幟飄揚烏克蘭商場…其實是2019年舊事件

    推特貼文質問挺烏克蘭的人如何解釋該國商場出線納粹旗幟。（圖片取自MyGoPen官網）

    推特貼文質問挺烏克蘭的人如何解釋該國商場出線納粹旗幟。（圖片取自MyGoPen官網）

    2022/12/19 11:12

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭當地一家購物中心，近日流出一段影片在推特上瘋傳。內容顯示商場的LED螢幕階梯上出現了巨幅納粹圖示，附文批評烏克蘭明目張膽的露出納粹標誌，質問挺烏人士有何話說。然而經過查核後發現，影片是2019年發生的事件，並非近期拍攝，而出現旗幟純屬意外，經過烏克蘭檢方調查後是遭一名17歲駭客入侵。

    根據MyGoPen指出，近日推特上流傳一則貼文分享，烏克蘭當地商場LED螢幕階梯秀出了大大的納粹標幟，挑起許多網友的敏感神經。然而經過查核中心調查發現，此則影片早在2019年就出現了。

    拍攝地點位於基輔的Gorodok購物中心，經過翻查發現該購物中心在2019年2月發布了一則道歉聲明，表示LED樓梯遭到駭客攻擊，當時已經鎖定了嫌疑人。而根據當時的烏克蘭檢方新聞稿，犯人為一名年僅17歲的駭客。他供稱，由於看到賣場的電腦系統故障，直接露出LED螢幕的密碼，才會以遠端操控軟體TeamViewer上傳納粹圖示。

    等到購物中心發現後才緊急重啟保全系統，將納粹旗幟撤下。而國家安全局隨後以違反刑法第436-1條「製作、傳播共產主義、納粹標誌及宣傳共產主義和納粹主義極權」，將駭客逮捕歸案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘絕人寰！ 馬立波市議會：俄軍2個月殺的人比納粹2年還多
    2022/05/01 19:38

    慘絕人寰！ 馬立波市議會：俄軍2個月殺的人比納粹2年還多
    自由開講》烏克蘭（小俄羅斯）西半部歷史上不歸俄羅斯管轄
    2022/03/28 15:05

    自由開講》烏克蘭（小俄羅斯）西半部歷史上不歸俄羅斯管轄

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    胡，怎麼說》「今日烏克蘭、明日台灣」轉變為「今日俄國、明日中國；今日普廷、明日習近平」！
    2022/03/25 12:27

    胡，怎麼說》「今日烏克蘭、明日台灣」轉變為「今日俄國、明日中國；今日普廷、明日習近平」…
    謠言終結站》澤倫斯基的球衣印有納粹符號？ 查核平台：誤導
    2022/03/13 17:38

    謠言終結站》澤倫斯基的球衣印有納粹符號？ 查核平台：誤導

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播