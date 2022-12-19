網傳納粹旗幟飄揚烏克蘭商場…其實是2019年舊事件

推特貼文質問挺烏克蘭的人如何解釋該國商場出線納粹旗幟。（圖片取自MyGoPen官網）

2022/12/19 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭當地一家購物中心，近日流出一段影片在推特上瘋傳。內容顯示商場的LED螢幕階梯上出現了巨幅納粹圖示，附文批評烏克蘭明目張膽的露出納粹標誌，質問挺烏人士有何話說。然而經過查核後發現，影片是2019年發生的事件，並非近期拍攝，而出現旗幟純屬意外，經過烏克蘭檢方調查後是遭一名17歲駭客入侵。

根據MyGoPen指出，近日推特上流傳一則貼文分享，烏克蘭當地商場LED螢幕階梯秀出了大大的納粹標幟，挑起許多網友的敏感神經。然而經過查核中心調查發現，此則影片早在2019年就出現了。

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拍攝地點位於基輔的Gorodok購物中心，經過翻查發現該購物中心在2019年2月發布了一則道歉聲明，表示LED樓梯遭到駭客攻擊，當時已經鎖定了嫌疑人。而根據當時的烏克蘭檢方新聞稿，犯人為一名年僅17歲的駭客。他供稱，由於看到賣場的電腦系統故障，直接露出LED螢幕的密碼，才會以遠端操控軟體TeamViewer上傳納粹圖示。

等到購物中心發現後才緊急重啟保全系統，將納粹旗幟撤下。而國家安全局隨後以違反刑法第436-1條「製作、傳播共產主義、納粹標誌及宣傳共產主義和納粹主義極權」，將駭客逮捕歸案。

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