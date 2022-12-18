中俄穩坐常任理事國 前土耳其新聞官痛斥聯合國「無能」

土耳其總統前新聞官古納斯蒂批中國與俄羅斯擾亂國際秩序卻還穩坐常任理事國，聯合國根本是無能機構。圖為中國國家主席習近平與俄總統普廷。（美聯社）

2022/12/18 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷對台文攻武嚇，加上俄羅斯今年大舉入侵烏克蘭，國際地緣政治和平穩定備受威脅。對此，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）前新聞官古納斯蒂（Erbil Gunasti）公開對聯合國體系提出質疑，痛斥中國與俄羅斯擾亂國際秩序卻還穩坐常任理事國，聯合國根本就是一個無能的機構。

古納斯蒂17日投書英國《每日郵報》 ，在聯合國有15年工作經歷的他表示，該機構自二戰結束成立以來，即以確保世界和平與穩定作為宗旨，然而俄羅斯揮兵侵略烏克蘭及中國不斷在對台問題上劍拔弩張、與印邊界衝突，聯合國不僅沒有任何作為，甚至中俄至今仍坐在安理會常任理事國的位置上，這讓古納斯蒂忍不住質疑：「聯合國真的能自稱是世界和平的守護者嗎？」

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古納斯蒂直言，自己在聯合國工作那段期間，就已經知道該機構是個「過度膨脹、無能、每年耗資數十億美元」的空洞存在，2008年離開以後至今也沒改變這個想法，「聯合國近幾年取得唯一有意義的成功就是利用維和部隊結束不影響美、中、俄這些超級大國的部分衝突，把這些拿走，聯合國根本一事無成！」

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