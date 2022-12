「我用當兵的錢買車啦！」 俄羅斯宣傳片大灑狗血徵兵

2022/12/18 20:45

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,俄羅斯雖曾否認需要招募更多士兵,但近日在俄羅斯社群網路上不斷流傳大量打著愛國主義與道德議題,內容浮誇的募兵宣傳片,試圖吸引更多年輕人參軍。

美國有線電視新聞網《CNN》今(18)日報導,為了吸引更多志願者前往烏克蘭前線作戰,俄羅斯近日不斷在社群媒體上發布徵兵的宣傳影片,試圖通過愛國主義、道德和社經地位的呼籲來吸引俄羅斯男性參軍。

報導指出,其中一部發布於14日影片內容為:一名年輕人選擇參軍而不是與朋友們聚會,然後用他在從軍賺的錢買了一輛車,讓所有人都大吃一驚。另一段影片則是一名士兵的前女友最近被他的勇氣所折服,並希望能與其復合。

也有部分宣傳片將參軍描繪成男性逃離每天喝伏特加、貧窮和無助的一種方式。俄羅斯總統普廷曾在11月與動員士兵母親會面時表示「寧可為祖國而死,也不願喝伏特加酒而死」。而在本月早些時候,普廷曾在亞歐會議(ASEM)表示,保證沒有額外動員徵兵的計畫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Latest Russian propaganda video to support what's left of the 2nd army in the world from the bottom...@vidtranslator translate please#Russia #propagandalive #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/Iq9Ug6GXuL