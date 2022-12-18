為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「我用當兵的錢買車啦！」 俄羅斯宣傳片大灑狗血徵兵

    俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯雖曾否認需要招募更多士兵，但近日在俄羅斯社群網路上不斷流傳大量打著愛國主義與道德，內容浮誇的募兵宣傳片，試圖吸引更多年輕人參軍。（美聯社）

    俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯雖曾否認需要招募更多士兵，但近日在俄羅斯社群網路上不斷流傳大量打著愛國主義與道德，內容浮誇的募兵宣傳片，試圖吸引更多年輕人參軍。（美聯社）

    2022/12/18 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯雖曾否認需要招募更多士兵，但近日在俄羅斯社群網路上不斷流傳大量打著愛國主義與道德議題，內容浮誇的募兵宣傳片，試圖吸引更多年輕人參軍。

    美國有線電視新聞網《CNN》今（18）日報導，為了吸引更多志願者前往烏克蘭前線作戰，俄羅斯近日不斷在社群媒體上發布徵兵的宣傳影片，試圖通過愛國主義、道德和社經地位的呼籲來吸引俄羅斯男性參軍。

    報導指出，其中一部發布於14日影片內容為：一名年輕人選擇參軍而不是與朋友們聚會，然後用他在從軍賺的錢買了一輛車，讓所有人都大吃一驚。另一段影片則是一名士兵的前女友最近被他的勇氣所折服，並希望能與其復合。

    也有部分宣傳片將參軍描繪成男性逃離每天喝伏特加、貧窮和無助的一種方式。俄羅斯總統普廷曾在11月與動員士兵母親會面時表示「寧可為祖國而死，也不願喝伏特加酒而死」。而在本月早些時候，普廷曾在亞歐會議（ASEM）表示，保證沒有額外動員徵兵的計畫。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    報導指出，其中一部發布於14日影片內容為：一名年輕人選擇參軍而不是與朋友們聚會，然後用他在從軍賺的錢買了一輛車，讓所有人都大吃一驚。（圖擷取自推特）

    報導指出，其中一部發布於14日影片內容為：一名年輕人選擇參軍而不是與朋友們聚會，然後用他在從軍賺的錢買了一輛車，讓所有人都大吃一驚。（圖擷取自推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    猛！烏軍士兵以重機槍 擊落俄軍巡弋飛彈
    2022/12/18 16:15

    猛！烏軍士兵以重機槍 擊落俄軍巡弋飛彈
    剖析俄烏戰爭結局 普廷國師：不是俄羅斯贏就是世界毀滅
    2022/12/18 16:04

    剖析俄烏戰爭結局 普廷國師：不是俄羅斯贏就是世界毀滅

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    盛讚烏軍戰力今非昔比 美國防高層：比起2014年是天壤之別
    2022/12/18 12:08

    盛讚烏軍戰力今非昔比 美國防高層：比起2014年是天壤之別
    曝這支俄軍精英部隊「全軍覆沒」《華郵》：普廷侵略失敗象徵
    2022/12/18 09:05

    曝這支俄軍精英部隊「全軍覆沒」《華郵》：普廷侵略失敗象徵

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    擔心引爆美俄大戰 紐時：美曾阻烏軍誅殺俄總參謀長
    2022/12/18 08:10

    擔心引爆美俄大戰 紐時：美曾阻烏軍誅殺俄總參謀長
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播