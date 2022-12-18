北韓2彈射程涵蓋美軍基地！ 美日韓同聲譴責

北韓18日上午又發射2枚中程彈道飛彈。（路透）

2022/12/18 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓18日上午朝朝鮮半島東部海域發射2枚中程彈道飛彈（MRBM），南韓軍方研判射程範圍可能包括駐日美軍基地。加上今天的挑釁舉動，北韓今年以來已累積發射逾60枚飛彈，打破單年發射飛彈紀錄，引發周邊國家擔憂，美國、日本、南韓今下午發表強烈譴責。

綜合《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓今上午11點13分至中午12點05分，在平安北道東倉里一帶以高仰角朝半島東部海域發射2枚MRBM，飛彈飛行約500公里；若以正常角度發射，估計可飛行1000公里以上，射程範圍涵蓋駐日美軍基地。有分析指出，東倉里是平壤當局3天前進行新型洲際飛彈固體燃料高功率引擎噴射實驗的地點，週日的試射有可能也是使用固體燃料火箭發動機發射飛彈。

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該消息曝光後，南韓外交部韓半島和平交涉本部長金健隨即與美國務院對朝政策特別代表金星、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕進行電話會議，三方皆對北韓發射彈道飛彈予以強烈譴責，指類似非法挑釁行徑公然違背聯合國安理會的相關決議，強調將加強雙邊、三邊溝通與合作，維持穩固聯防態，以應對北韓發起任何挑釁的可能性。

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