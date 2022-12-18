狂！同組號碼買6注 美越戰老兵喜獲終身大獎

美國越戰老兵用同組號碼買了6張彩券，結果抱走6注二獎獎金。（圖擷自Mass. State Lottery推特）

2022/12/18 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州越戰老兵羅伯茨（Raymond Roberts Sr.），14日用同組號碼買了6張「終身幸運（Lucky for Life）」彩券，沒想到對中了二獎號碼，這使得他總共可以抱走6注二獎獎金。

據當地媒體《MassLive》報導，麻薩諸塞州彩券表示，有時玩家會購買多張相同號碼的彩券，藉此增加自己的中獎金額。羅伯茨則透露，他20多年來一直在用同樣的號碼下注，亦即各種週年紀念日和生日的組合，這次是靠著直覺買了6注。

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羅伯茨15日前往領獎時，決定5注使用一次性領取的方式，每注為39萬美元總計195萬美元（約新台幣6000萬元），第6注則選擇終身領取，往後20年每年可拿2.5萬美元（約新台幣77萬元）。

據了解，「終身幸運」彩券需買兩區號碼，第一區為1至48當中選5個號碼，第二區為1到8之間選1個號碼，當期頭獎為2、4、6、17、20和第二區5，羅伯茨買的6注彩券對中了第一區全部號碼，可惜第二區未對中，和往後20年每週可領7000美元（約新台幣21.5萬元）的頭獎失之交臂。

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