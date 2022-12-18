為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    狂！同組號碼買6注 美越戰老兵喜獲終身大獎

    美國越戰老兵用同組號碼買了6張彩券，結果抱走6注二獎獎金。（圖擷自Mass. State Lottery推特）

    美國越戰老兵用同組號碼買了6張彩券，結果抱走6注二獎獎金。（圖擷自Mass. State Lottery推特）

    2022/12/18 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州越戰老兵羅伯茨（Raymond Roberts Sr.），14日用同組號碼買了6張「終身幸運（Lucky for Life）」彩券，沒想到對中了二獎號碼，這使得他總共可以抱走6注二獎獎金。

    據當地媒體《MassLive》報導，麻薩諸塞州彩券表示，有時玩家會購買多張相同號碼的彩券，藉此增加自己的中獎金額。羅伯茨則透露，他20多年來一直在用同樣的號碼下注，亦即各種週年紀念日和生日的組合，這次是靠著直覺買了6注。

    羅伯茨15日前往領獎時，決定5注使用一次性領取的方式，每注為39萬美元總計195萬美元（約新台幣6000萬元），第6注則選擇終身領取，往後20年每年可拿2.5萬美元（約新台幣77萬元）。

    據了解，「終身幸運」彩券需買兩區號碼，第一區為1至48當中選5個號碼，第二區為1到8之間選1個號碼，當期頭獎為2、4、6、17、20和第二區5，羅伯茨買的6注彩券對中了第一區全部號碼，可惜第二區未對中，和往後20年每週可領7000美元（約新台幣21.5萬元）的頭獎失之交臂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婚禮大紅包！英國夫婦結婚前1週 喜獲樂透3764萬元大獎
    2022/12/11 15:47

    婚禮大紅包！英國夫婦結婚前1週 喜獲樂透3764萬元大獎
    羨慕！不知哪款彩券頭獎創紀錄 美國男隨便買仍抱走3000萬
    2022/12/10 13:18

    羨慕！不知哪款彩券頭獎創紀錄 美國男隨便買仍抱走3000萬

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    可以少點努力了！美18歲少年上班途中買刮刮樂 抱走3000萬
    2022/12/09 14:57

    可以少點努力了！美18歲少年上班途中買刮刮樂 抱走3000萬
    這才叫共同富裕！比利時村莊165人集資買彩券 爽中46億元
    2022/12/09 11:09

    這才叫共同富裕！比利時村莊165人集資買彩券 爽中46億元

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播