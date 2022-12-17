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    香港駐美經貿辦淪中共喉舌、監視異己 美議員提案要求「剷除」

    共和黨籍參議員魯比歐（見圖）、眾議員史密斯15日發表共同聲明，將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》，終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。（歐新社檔案照）

    共和黨籍參議員魯比歐（見圖）、眾議員史密斯15日發表共同聲明，將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》，終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。（歐新社檔案照）

    2022/12/17 18:02

    〔編譯管淑平／綜合報導〕多名美國國會議員提出法案，要求取消香港駐美國經濟貿易辦事處（HKETO）的官方地位，以及因此享有的豁免權等各項特殊待遇。提案議員指出，香港駐美經貿辦已成中共喉舌，在美港人組織「香港民主委員會」也指HKETO監視在美港人活動，有造成白色恐怖之嫌。

    《美國之音》和《自由亞洲電台》報導，共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）、眾議員史密斯（Chris Smith）15日發表共同聲明說，將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。

    聲明指出，香港駐美經貿辦以官方單位在美享有一系列豁免權和特權的前提，是香港持續不受中共的專制控制，但是北京2020年在香港實施港區國安法後，香港的「一國兩制」實際上已經發生變化，美國如今已不再承認香港具有自治權，因此提出此案要求重新評估是否承認HKETO的官方地位和待遇。

    魯比歐在聲明中說，北京接管香港後，「香港經貿辦現在只是充當中共喉舌，常識，更不用說美國法律，都建議將他們徹底從我國剷除。」

    在美港人組織「香港民主委員會」對這項提案表示歡迎，香港駐美經貿辦的角色，早就變成為港共政府執行政治任務，洗白打壓人權惡行，更疑似涉及遊說和收集香港民主人士資料。

    《自由亞洲電台》引述「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀說法，香港駐美經貿辦因其官方身分在美國享有的豁免權，舉辦活動時更有彈性，從而進行不少「大外宣」工作，尤其今年起配合港府「說好香港故事」，舉辦不少活動，「其實都是維穩」，如與美國國立亞洲藝術博物館（NMAA）共同舉辦的「香港製造電影節」，被港府以慶祝香港特區25周年名義做政治宣傳，經在美港人向NMAA反映後，相關宣傳廣告被撤下。

    她說，2019年香港民主運動人士到華府，遊說美國國會通過「香港人權與民主法案」時，也有香港政府官員向國會遊說反對該法，據信當時香港駐美經貿辦就參與協調。另外，香港駐美經貿辦會也向知道、認識在美香港人權倡議者的人打探消息，甚至在人權倡議者舉辦活動時，會派員觀察、拍攝，有造成「白色恐怖」的疑慮。

    這項提案要求美國政府，在法案獲得參、眾兩院通過30天後確認是否繼續給予香港駐美經貿辦相關待遇，若決定不持續這些待遇，HKETO就須在6個月內撤出美國。

    共和黨籍參議員魯比歐（見圖）、眾議員史密斯15日發表共同聲明，將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》，終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。（擷取自參議員Marco Rubio官網）

    共和黨籍參議員魯比歐（見圖）、眾議員史密斯15日發表共同聲明，將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》，終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。（擷取自參議員Marco Rubio官網）

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