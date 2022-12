香港駐美經貿辦淪中共喉舌、監視異己 美議員提案要求「剷除」

2022/12/17 18:02

〔編譯管淑平/綜合報導〕多名美國國會議員提出法案,要求取消香港駐美國經濟貿易辦事處(HKETO)的官方地位,以及因此享有的豁免權等各項特殊待遇。提案議員指出,香港駐美經貿辦已成中共喉舌,在美港人組織「香港民主委員會」也指HKETO監視在美港人活動,有造成白色恐怖之嫌。

《美國之音》和《自由亞洲電台》報導,共和黨籍參議員魯比歐(Marco Rubio)、眾議員史密斯(Chris Smith)15日發表共同聲明說,將推出《香港經濟貿易辦事處認證法案》(Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act),終結香港駐美經貿辦事處在美國的職能和各項待遇。

聲明指出,香港駐美經貿辦以官方單位在美享有一系列豁免權和特權的前提,是香港持續不受中共的專制控制,但是北京2020年在香港實施港區國安法後,香港的「一國兩制」實際上已經發生變化,美國如今已不再承認香港具有自治權,因此提出此案要求重新評估是否承認HKETO的官方地位和待遇。

魯比歐在聲明中說,北京接管香港後,「香港經貿辦現在只是充當中共喉舌,常識,更不用說美國法律,都建議將他們徹底從我國剷除。」

在美港人組織「香港民主委員會」對這項提案表示歡迎,香港駐美經貿辦的角色,早就變成為港共政府執行政治任務,洗白打壓人權惡行,更疑似涉及遊說和收集香港民主人士資料。

《自由亞洲電台》引述「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀說法,香港駐美經貿辦因其官方身分在美國享有的豁免權,舉辦活動時更有彈性,從而進行不少「大外宣」工作,尤其今年起配合港府「說好香港故事」,舉辦不少活動,「其實都是維穩」,如與美國國立亞洲藝術博物館(NMAA)共同舉辦的「香港製造電影節」,被港府以慶祝香港特區25周年名義做政治宣傳,經在美港人向NMAA反映後,相關宣傳廣告被撤下。

她說,2019年香港民主運動人士到華府,遊說美國國會通過「香港人權與民主法案」時,也有香港政府官員向國會遊說反對該法,據信當時香港駐美經貿辦就參與協調。另外,香港駐美經貿辦會也向知道、認識在美香港人權倡議者的人打探消息,甚至在人權倡議者舉辦活動時,會派員觀察、拍攝,有造成「白色恐怖」的疑慮。

這項提案要求美國政府,在法案獲得參、眾兩院通過30天後確認是否繼續給予香港駐美經貿辦相關待遇,若決定不持續這些待遇,HKETO就須在6個月內撤出美國。

