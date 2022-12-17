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    地球溫度不斷攀升！最新報告示警：本世紀末恐超過十分之一物種滅絕

    根據最新報告示警，若全球暖化持續，至本世紀末將有超過十分之一物種面臨滅絕。圖為美國境內瀕臨絕種蟾蜍「Dixie Valley toad」。（美聯社）

    根據最新報告示警，若全球暖化持續，至本世紀末將有超過十分之一物種面臨滅絕。圖為美國境內瀕臨絕種蟾蜍「Dixie Valley toad」。（美聯社）

    2022/12/17 13:42

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年聯合國生物多樣性大會（COP15）正於加拿大蒙特婁進行，日前一份最新公開的報告顯示，如果全球暖化情形持續，至本世紀末，將有超過十分之一以上的物種恐面臨滅絕風險。近3000名科學家也呼籲還在談判桌上的各國要採取行動。

    根據英國《衛報》報導，這份報告於16日刊登在《科學發展》（Science Advances）網站，研究人員指隨著溫度不斷攀升，破壞地球生命網絡，掠食者將失去獵物、寄生蟲將失去宿主；研究人員也示警，氣候危機在未來幾十年會加速滅絕速度。

    這項研究報告使用超級電腦重建內含虛擬物種的合成地球模型，藉此了解全球暖化和土地利用變化對生命網絡可能產生的影響。研究人員表示，到本世紀末（2100年），將有13%植物和動物物種滅絕。而在「最糟情況下」，研究人員預估高達27%植物和動物將從地球上消失。

    藉由重建虛擬物種居住的合成地球模型，研究人員發現氣候變化是驅動物種滅絕的主要因素；對此，超過2700名科學家聯合簽署一封公開信，呼籲COP15談判桌上的各國解決全球資源過度消耗的問題，並在2030年前扭轉物種滅絕危機。

    該報告作者之一史托納博士（Giovanni Strona）表示，遭狩獵物種的滅絕是「原發性滅絕」，被獵物種一但滅絕，掠食者也會跟著一起滅絕，如同開花植物因高溫環境失去昆蟲協助授粉；每個物種都以某種方式依賴其他物種。

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