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    收到數百起UFO通報 美國五角大廈：暫無「外星人造訪地球」證據

    美國國防部高層官員今日表示，目前仍未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    美國國防部高層官員今日表示，目前仍未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2022/12/17 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部高層官員今日表示，由五角大廈負責「不明空中現象事件」（UAP）目擊事件的工作小組，針對「不明飛行物」（UFO）通報事件展開的最新調查顯示，目前並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。

    綜合外媒報導，五角大廈的UAP為近年新成立單位，專門負責調查近期數百起UFO通報事件，如今計劃擴大調查範圍，回溯幾十年來相關通報。不過據官員表示，相關通報大部分是這幾年激增的無人機數量所致，包含外國對手與業餘玩家所操縱的無人機。

    雖然五角大廈調查的大部分報告，幾乎都與空中的飛行物體有關，但如今國防官員也越來越關注海面下、太空和陸上的異常活動。基於這個原因，也才讓五角大廈現在改用術語「不明異常現象（unidentified anomalous phenomena,UAP），而非以往常用「不明飛行物」（UFO）。

    此外，美國國防部也於今年7月成立的「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office,AARO），不僅負責追蹤空中的不明物體，還有水下或太空的不明物體，或是可能有辦法從一個區間移動到另一區間的物體。據該單位表示，現有數百起新的通報事件正在調查當中，然而截至目前為止，他們仍未發現有任何顯示有外星智慧生命存在的證據。

    對此，AARO主任寇克派屈克（Sean Kirkpatrick）則表示，並不會因此排除外星生命存在的可能性，也提到他將持續以科學方法來研究，更在首場記者會表示，「我們會將我們的分析構建得非常周密且嚴格，並會全部徹查。身為一名物理學家，我必須堅持使用科學方法，而且無論走向，我都會遵循數據和科學」。

    另報導指出，AARO的任務還有聚焦在軍事設施、限制空域和「其他利益區域」周邊無法解釋的活動，目的為協助確認各種可能危及美國軍事行動安全和國家安全的威脅。而美國國防情報官員也在今年5月，於半世紀來的首場UFO聽證會上表示，過去20年UFO事件通報增加，讓國防部致力釐清這些「幽浮」的起源，但許多通報已超出政府的解釋能力範圍。

    多位議員表示，無論這些物體是外星人還是中國、俄羅斯或其他潛在對手，正在測試新的未知科技飛行器，他們都非常擔憂這些不明物體，很可能會構成國家安全風險之一。

    去年4月，五角大廈釋出美國戰機飛行員拍到不明飛行物的影片截圖。（圖取自美國海軍航空系統司令部網頁navair.navy.mil）

    去年4月，五角大廈釋出美國戰機飛行員拍到不明飛行物的影片截圖。（圖取自美國海軍航空系統司令部網頁navair.navy.mil）

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