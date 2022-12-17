為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被貓咬傷手指飼主不以為意 腫2倍大就醫後截肢4年後病故

    丹麥一名飼主意外被貓咪咬傷手指，傷口後來感染惡化成一場大病，飼主被迫截肢，健康也自此走下坡，反覆折磨4年後身亡。（翻攝臉書Henrik Kriegbaum Plettner）

    丹麥一名飼主意外被貓咪咬傷手指，傷口後來感染惡化成一場大病，飼主被迫截肢，健康也自此走下坡，反覆折磨4年後身亡。（翻攝臉書Henrik Kriegbaum Plettner）

    2022/12/17 14:22

    〔即時新聞／綜合報導〕飼主與寵物遊戲，偶爾會被咬傷、抓傷，無論傷口是否嚴重，都應做好消毒並留意傷口後續照護；丹麥一名飼主意外被貓咪咬傷手指，傷口後來感染惡化成一場大病，飼主被迫截肢，健康也自此走下坡，反覆折磨4年後身亡。

    綜合外媒報導，丹麥33歲男子亨利（Henrik Kriegbaum Plettner）2018年時從收容所領養了一隻流浪貓媽媽與牠的小貓，同年8月，亨利在家中想移動小貓，遭小貓咬傷食指。起初他不以為意，幾個小時後，手指竟腫成原本的2倍大，亨利意識到不對勁，趕緊求醫治療。

    經過診治，醫師將亨利轉診到大醫院，前後進行15次手術，仍無法救回食指，最後被迫替他截肢。然而，噩夢到這裡還沒已結束，亨利的健康狀況自此惡化，原因是貓咪這一口咬進了他的血管，細菌進入血液循環系統擴散到全身，使他的免疫系統受到影響。

    亨利的母親回憶，兒子在人生的最後4年裡，健康狀況一直不穩定，先後罹患肺炎、痛風與糖尿病，最後在今年10月過世。亨利的母親與妻子在本月14日接受採訪，分享了這段故事，希望藉此提醒其他飼主認真看待此事，希望飼主們不要因為「只是貓咪咬傷」而忽視傷口的照護。

    醫師克里斯多福（Christoph Specht）提醒大眾關於貓咬傷的危險性，他表示，貓咪口腔裡有細菌，透過皮膚的抵禦，有些細菌對人體沒有影響，然而一但進入人體或血液中可能會出現問題，「貓咪咬人其實就像拿一支被感染的針筒打進人體裡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被棄養成「最憂鬱虎斑貓」 牠爆紅後被收養！表情變化好催淚
    2022/12/17 12:42

    被棄養成「最憂鬱虎斑貓」 牠爆紅後被收養！表情變化好催淚
    這個國家太狠了 竟砍國定假日以增國防預算
    2022/12/16 21:07

    這個國家太狠了 竟砍國定假日以增國防預算

    首都通月票續推！桃園青埔再掀話題
    「鄰居」太熱情怎麼辦？ 網笑︰請牠進來坐啊！
    2022/12/16 18:23

    「鄰居」太熱情怎麼辦？ 網笑︰請牠進來坐啊！
    為啥要蓋馬桶蓋？ 沖水瞬間「細菌每秒爆衝2公尺」影片曝光
    2022/12/09 11:20

    為啥要蓋馬桶蓋？ 沖水瞬間「細菌每秒爆衝2公尺」影片曝光

    寒流來襲 NASA聯名「禦寒寶被」超夯！
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播