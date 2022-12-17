被貓咬傷手指飼主不以為意 腫2倍大就醫後截肢4年後病故

丹麥一名飼主意外被貓咪咬傷手指，傷口後來感染惡化成一場大病，飼主被迫截肢，健康也自此走下坡，反覆折磨4年後身亡。（翻攝臉書Henrik Kriegbaum Plettner）

2022/12/17 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕飼主與寵物遊戲，偶爾會被咬傷、抓傷，無論傷口是否嚴重，都應做好消毒並留意傷口後續照護；丹麥一名飼主意外被貓咪咬傷手指，傷口後來感染惡化成一場大病，飼主被迫截肢，健康也自此走下坡，反覆折磨4年後身亡。

綜合外媒報導，丹麥33歲男子亨利（Henrik Kriegbaum Plettner）2018年時從收容所領養了一隻流浪貓媽媽與牠的小貓，同年8月，亨利在家中想移動小貓，遭小貓咬傷食指。起初他不以為意，幾個小時後，手指竟腫成原本的2倍大，亨利意識到不對勁，趕緊求醫治療。

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經過診治，醫師將亨利轉診到大醫院，前後進行15次手術，仍無法救回食指，最後被迫替他截肢。然而，噩夢到這裡還沒已結束，亨利的健康狀況自此惡化，原因是貓咪這一口咬進了他的血管，細菌進入血液循環系統擴散到全身，使他的免疫系統受到影響。

亨利的母親回憶，兒子在人生的最後4年裡，健康狀況一直不穩定，先後罹患肺炎、痛風與糖尿病，最後在今年10月過世。亨利的母親與妻子在本月14日接受採訪，分享了這段故事，希望藉此提醒其他飼主認真看待此事，希望飼主們不要因為「只是貓咪咬傷」而忽視傷口的照護。

醫師克里斯多福（Christoph Specht）提醒大眾關於貓咬傷的危險性，他表示，貓咪口腔裡有細菌，透過皮膚的抵禦，有些細菌對人體沒有影響，然而一但進入人體或血液中可能會出現問題，「貓咪咬人其實就像拿一支被感染的針筒打進人體裡」。

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