大逆轉！唐吉訶德：吉祥物藍色企鵝DonPen將保留

日本連鎖賣場唐吉訶德（ドン・キホーテ）今（16）日稍早宣布將撤換做為吉祥物的藍色企鵝「DonPen（ドンペン）」引起風波。唐吉訶德官方則火速發布聲明止血，稱將繼續沿用「DonPen（ドンペン）」。（圖擷取自推特；本報合成）

2022/12/16 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖賣場唐吉訶德（ドン・キホーテ）今（16）日稍早宣布將撤換做為吉祥物的藍色企鵝「DonPen（ドンペン）」引起風波。唐吉訶德官方晚間火速發布聲明止血，稱將繼續沿用「DonPen（ドンペン）」。

唐吉訶德官方推特於今日晚間6點發布聲明，表示經過公司內部討論，決定將持續沿用「DonPen（ドンペン）」做為吉祥物，並對這次造成的騷動感到抱歉。

請繼續往下閱讀...

唐吉訶德官方原先於今日上午宣布，為使大眾了解唐吉訶德原創品牌「情熱價格（情熱価格）」，決定將吉祥物從「DonPen（ドンペン）」改為「ド情ちゃん」。此舉卻引發大批網友不滿。

「DonPen（ドンペン）」是一隻午夜藍企鵝，在1998年由唐吉訶德的POP字負責人創造，設定為「在東京長大的南極洲企鵝」，頭戴紅色睡帽，肚子上寫著紅色片假名「Do」；該店還有一隻粉紅色企鵝吉祥物名叫DonKo。

日本連鎖賣場唐吉訶德（ドン・キホーテ）今（16）日稍早宣布將撤換做為吉祥物的藍色企鵝「DonPen（ドンペン）」引起風波。唐吉訶德官方則火速發布聲明止血，稱將繼續沿用「DonPen（ドンペン）」。（圖擷取自推特）

唐吉訶德官方推特於今日晚間6點發布聲明，表示經過公司內部討論，決定將持續沿用「DonPen（ドンペン）」做為吉祥物，並對這次造成的騷動感到抱歉。（圖擷取自唐吉訶德官方推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法