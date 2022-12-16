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    等待13年續集終於上映 網議「後阿凡達憂鬱症候群」是否重現

    阿凡達影迷在網路熱議續集上映後，是否會再度掀起後阿凡達憂鬱症候群。（圖片擷取自推特@officialavatar）

    阿凡達影迷在網路熱議續集上映後，是否會再度掀起後阿凡達憂鬱症候群。（圖片擷取自推特@officialavatar）

    2022/12/16 17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢科幻大片《阿凡達：水之道》近日終於上映，不少影迷前往朝聖。而網路上也開始議論13年前阿凡達引發的「後阿凡達憂鬱症候群」是否重演。因電影中的場景過於美好，開始關注於現實世界的環境議題而感到悲傷，甚至出現自殺的念頭。

    根據衛報指出，2009年阿凡達上映之時，許多人在論壇上分享，結束阿凡達的觀影後，感到非常沮喪、憂鬱，甚至出現自殺念頭，而人們稱之為非正式醫學認證的「後阿凡達憂鬱症候群」（post-Avatar depression syndrome，PADS）。

    有人在論壇表示，「好想自殺，好讓自己下輩子出生在像潘朵拉星球的美好世界」、「我覺得人類好失敗」，納美人生活的潘朵拉星球過於美好，導致看完電影對於人類與大自然的脫節感到悲哀，更擔心地球的未來。過去的報導指出，這種憂鬱感以年輕男性居多，在分享PADS的同時也會提及本身在校園或家庭所遇到的問題。

    有專家表示，科技打造的完美世界遠勝過現實，而這種烏托邦的畫面更顯得生活的不完美。而加拿大組織古森林聯盟（Ancient Forest Alliance）提出了三個緩和PADS的療法：

    1. 走出戶外體驗大自然。

    2. 加入自然保育行動。

    3. 邀請親朋好友一同參與關心環境。

    一名瑞典男子希爾（Ivar Hill）分享道，第一次看阿凡達時才17歲，隔天起床後就覺得世界灰濛濛的，一切都失去了意義，但採納了一些建議後開始接觸冥想、哲學、健行等活動，現在對未來充滿希望，也很期待觀看續集。也有人認為透過阿凡達讓他與世界有更多連結，變得更充滿靈性，也更親近大自然。而日前阿凡達：水之道輔上映，希望能夠透過海洋的主題，順勢掀起一股保護海洋的熱潮。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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