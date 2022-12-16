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    避免不人道繁殖 紐約州立法禁止寵物店販售貓、狗、兔

    紐約州立法禁止寵物商店販售貓、狗、兔等動物。圖為美國紐約Petqua寵物店。（美聯社檔案照）

    紐約州立法禁止寵物商店販售貓、狗、兔等動物。圖為美國紐約Petqua寵物店。（美聯社檔案照）

    2022/12/16 16:24

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）15日簽署法案，未來將禁止當地寵物商店販售貓、狗及兔，避免寵物在不人道情況下被繁殖及販售。

    根據《紐約每日新聞》等媒體報導，紐約州州議會年初通過該法案，要求州內寵物商店禁售狗、貓、兔等動物，現在終於完成立法，將有助於保障動物權益，並取締養殖寵物加以批發的商人。與此同時，新法也允許寵物店與當地動物收容所合作，在領養活動上展示寵物，以鼓勵民眾領養代替購買。

    美國愛護動物協會（ASPCA）等動物福利組織皆肯定新法案，形容這是動物和消費者的歷史性勝利，可阻絕寵物零售商和商業飼養者從不合理的暴行中牟利。然而，也有寵物店指出新法案傷害負責任的業者，因為大多數商業飼養者是以人道方式飼養寵物，但動物福利組織卻挑出不良行為者，進而妖魔化整個產業，恐怕導致一連串意想不到的後果，包括地下寵物市場的出現。

    侯可在簽署該法案之際，也基於給予寵物店緩衝期、減輕其經濟衝擊等考量，做出若干因應措施，包括法令延後至2024年12月才實施，並允許寵物店向動物收容所收取租金。

    除了紐約州外，加利福尼亞、伊利諾及馬里蘭等州，也都已通過類似法令。

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