36家中企入美國黑名單 含寒武紀科技、長江存儲

2022/12/16 03:06

〔中央社〕美國商務部今天將36家中國企業納入黑名單，嚴格限制它們獲取美國技術，其中包括幾家頂尖先進電腦晶片的製造商，寒武紀科技、長江存儲等業者都入列。

法新社報導，美國商務部表示，中國「致力取得和借助人工智慧等先進科技，來從事軍事現代化和侵犯人權」等行為，最新行動旨在限制中方作為。

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入列商務部所謂「實體清單」（Entity List）的公司，幾無可能合法直接或間接取得美國半導體製造科技、設計與其他智慧財產，阻礙它們的生產潛力。

這36家企業中，有21家被認定是人工智慧晶片研發與設計、行銷和販售的主要公司，且與中國國防部門緊密相關；7家企業與中國軍方發展極音速和彈道飛彈系統有關。

天津天地偉業技術有限公司被列入實體清單，原因則是涉及中國「鎮壓、大規模任意拘留、以高科技監視」新疆維吾爾族和其他少數民族的行動。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在聲明中表示，今天實體清單增列上述中企，推進了拜登政府拒讓中國「獲取先進技術以供軍事現代化和侵犯人權」的行動。

美國之前已採取一系列作為，試圖限制中國取得美國機敏技術。北京則於12日宣布，針對美國對中國晶片等產品的出口管制措施，已向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。1111216

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