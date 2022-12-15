襲裴洛西夫婿犯嫌列攻擊名單 男星湯姆漢克斯入列

美國影星湯姆漢克斯傳出也被涉嫌襲擊眾議院議長裴洛西丈夫的嫌犯列入攻擊名單。（歐新社）

2022/12/15 23:49

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西夫婿遇襲案，今天舉行預審聆訊，犯嫌除鎖定裴洛西，還列出未來攻擊目標名單，好萊塢男星湯姆漢克斯、加州州長紐森、美國總統拜登之子杭特均在內。

法新社報導，42歲的犯嫌德帕佩（David DePape）向警方表示，他原本打算綁架裴洛西（Nancy Pelosi）並要她坦承民主黨的「謊言」，不然就砸碎她的膝蓋骨。

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不過，當德帕佩10月闖入裴洛西位於舊金山的寓所時，卻發現裴洛西82歲的夫婿保羅（Paul Pelosi），他向警方表示，他和對方進行「相當友好的」交流後，用鐵鎚重擊保羅的頭導致骨折。

舊金山高等法院法官墨菲（Stephen Murphy）今天裁定已有充分的證據，將被告德帕佩交付審判。

德帕佩否認謀殺未遂、使用致命武器攻擊、虐待老人、入室盜竊等指控。德帕佩告訴調查人員，除了裴洛西外，他也在尋找其他引人注目的目標。

犯嫌的攻擊目標名單中，還包括好萊塢男星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、加州州長紐森（Gavin Newsom）以及拜登之子杭特（Hunter Biden）。其中韓特常被右翼陰謀論者列為攻擊目標。

在今天的預審聆訊中，檢察官播放了德帕佩被捕後接受調查人員訊問的部分內容錄音。

舊金山紀事報（ San Francisco Chronicle）報導，犯嫌表示，他曾告訴保羅，他無意投降。

在錄音中，德帕佩說：「我威脅了他幾次，但大多數的時候是非常友好。」

德帕佩還在屋內時，保羅趁機打電話報警。警方抵達後雖順利制伏德帕佩，但他已用榔頭將保羅敲到不省人事。

德帕佩28日將再出庭。

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