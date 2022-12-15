威脅海外異議人士「把你的手剁下來」 小粉紅遭FBI逮捕！

美司法部14日表示，麻州一名中國公民因涉嫌騷擾威脅曾張貼支持中國「白紙革命」傳單的人被逮捕。（路透）

2022/12/15 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部14日發布消息指出，一名中華人民共和國公民因為涉嫌跟蹤騷擾張貼支持中國民主化傳單的中國人，近日被聯邦調查局（FBI）逮捕。

美司法部指出，25歲中國公民「吳曉磊」（Xiaolei Wu，音譯）目前就讀麻州波士頓的柏克萊音樂學院（Berklee College of Music），10月22日至24日中國發現有中國籍學生在校內張貼「我們跟中國人民站在一起」、「我們要自由」和「我們要民主」等標語傳單，涉嫌透過通訊軟體微信、電子郵件、Instagram，威脅張貼傳單的人，聲稱他已將這些行為通報中國公安單位，嗆聲「屆時他們一定好好『問候』你家人」、「你敢再貼我就把你的手給剁下來」。

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不僅如此，「吳曉磊」還涉嫌教唆他人打聽受害者的住處、公開受害者的個資及聯絡資訊，慫恿其他人在網上一起辱罵受害者。

近日吳曉磊遭FBI以涉嫌跟蹤騷擾罪名逮捕，14日下午首次在波士頓聯邦法院出庭。美司法部表示，跟騷指控最高可判處5年徒刑、3年監外看管和25萬美元（約新台幣766萬元）的罰款。

負責處理該案的檢察官羅林斯（Rachael S. Rollins）表示，「威脅那些和平宣傳理念或表達意見的人，我們無法容忍這樣的行為，言論自由是美國的憲法權利，我們將不惜一切代價保護和捍衛它」；FBI波士頓分處特別幹員波納佛隆塔（Joseph R. Bonavolonta）則說，「這種行為實在讓人難以置信和不安，這完全違背我們國家的民主價值觀。此案也突顯聯邦調查局對保護所有公民行使言論自由的持續承諾，我們一定會將那些想辦法侵犯言論自由權利的人繩之以法。」

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