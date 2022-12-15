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    男女墜峽谷 iPhone 14啟動1服務順利救人

    一對20多歲男女不幸墜落約91公尺深的峽谷中，iPhone 14手機偵測衛星SOS緊急服務，順利救出。（圖翻攝至推特@MontroseSAR）

    一對20多歲男女不幸墜落約91公尺深的峽谷中，iPhone 14手機偵測衛星SOS緊急服務，順利救出。（圖翻攝至推特@MontroseSAR）

    2022/12/15 15:32

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國發生一起墜谷事件，當時一對20多歲男女準備駛離洛杉磯安吉利斯國家森林的洛杉磯森林公路（Angeles Forest Highway）時，不幸墜落約91公尺深的峽谷中。所幸，他們攜帶在身上的蘋果iPhone 14手機偵測出車禍功能、衛星SOS緊急服務，提供準確的經緯度位置，救援團隊派遣直升機後，順利將他們救出。

    據外媒《9to5mac》報導，當時倆人墜落峽谷時，趕緊從汽車內逃出，但因跌落位置太深，手機無顯示訊號，他們靈機一動，開啟手機的「衛星SOS緊急服務」，連接至蘋果公司的中繼中心，透過訊息通報狀況。中繼中心聽聞消息後，隨即向外求援，第一批救難人員便立即趕往現場。

    蒙特羅斯搜救團隊表示，多虧iPhone 14手機的衛星服務功能，讓中繼中心能馬上找到受困者準確的經緯度位置，最終直升機順利將受難者吊出峽谷，並將他們送往當地醫院。所幸，兩人無生命危險，僅受到輕傷。

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