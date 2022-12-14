北京疫情升 官方督促快遞企業調派京外人力馳援

中國國家郵政局13日做出調度，要求全力做好首都行業疫情防控和保通保暢工作，督促各快遞企業加緊調派京外力量馳援北京。（擷取自中國國家郵政局網站）

2022/12/14 23:12

〔中央社〕北京COVID-19疫情飆升，連帶快遞人力不足、郵件積壓等問題嚴重，中國國家郵政局13日做出調度，要求全力做好首都行業疫情防控和保通保暢工作，督促各快遞企業加緊調派京外力量馳援北京。

中國國家郵政局官方網站今天發布，國家郵政局13日就保障首都郵政快遞業末端暢通工作對北京市郵政管理局和各快遞企業總部進行調度。

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國家郵政局數據顯示，進入12月以來，郵政快遞業加快復甦，目前全國單日攬收量保持在3.6億件以上。快遞業迎來新一輪業務高峰，「末端投遞壓力較大」。

在調度中，國家郵政局要求，全面準確掌握不通不暢的節點、堵點，積極爭取地方政府支持，壓實企業主體責任，加快解決郵件快件積壓、企業人力不足等問題；推動企業營業網點應開盡開，人員「應返崗盡返崗」，盡快暢通末端最後100公尺；要鼓勵企業調動全網資源，加強物資和人力調配，補齊末端服務能力短板，優先做好藥品和生活必需品的投遞。

北京市郵政管理局正積極協調，確保現有6萬餘名快遞小哥在崗力量，協調調派藥品、接種新型疫苗等措施，並督促各企業加緊調派京外力量馳援北京，要求企業優化力量組織和末端投遞方式，化解現存積壓問題，優先保障藥品和防疫物資等快件投遞。各郵政快遞企業均制定並啟動了應急方案。

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