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    扯！超市買花椰菜切莖再秤重 網狂酸：乾脆買香蕉先剝皮

    國外1名女網友為了省錢，在超市內把花椰菜莖部切除後再去秤重，吸引許多網友批評。（圖擷取自抖音）

    國外1名女網友為了省錢，在超市內把花椰菜莖部切除後再去秤重，吸引許多網友批評。（圖擷取自抖音）

    2022/12/13 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕省錢新境界！國外1名女子為了節省食材開銷，帶著小刀到超市，把花椰菜的莖切掉來減少秤重量，並拍成影片在網路上分享，事後吸引不少網友批評，甚至也有人反酸「難道買香蕉要先剝皮嗎」？

    國外女網友mimicarter81在抖音（Tiktok）上po出影片分享，畫面中女子人在超市內，手上拿著剛切下的花椰菜莖部，一邊說到「自己才不要為這個付錢，只會買要吃下肚的東西！」隨後並把花椰菜莖部丟回架上。

    女子後來更是再Po出另一段影片，跟網友分享自己是如何在超市把花椰菜的莖切下，同時再次強調「這些蔬菜的部位自己並不需要。」

    影片曝光後吸引大批網友點閱，但同時也引來不少的批評聲浪，許多人認為女子在超市的行為相當不妥，不應該直接在店內把影響商品。另外也有網友反酸女子「下次我要帶果汁機過去榨檸檬，因為我要檸檬汁不要皮！」、「妳乾脆直接在超市吃掉」、「我下次也要先把西瓜切一切再結帳」。

    @mimicarter81

    Snip snip

    ♬ original sound - The CARTERS est 2001（Meia）

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