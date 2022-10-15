獨居貓奴過世愛貓伴10天！ 2句話遺書超鼻酸：拜託你們照顧牠…
〔即時新聞／綜合報導〕日本1名獨居貓奴日前在家中過世，死後第10天才被人發現，警方破門進到屋內，找到遺書，裡面雖只有短短2句話，卻讓人感受到死者對愛貓無限的憂心與不捨。事情曝光後也感動許多網友，慶幸的是，貓咪也終於在新環境下展開了新的生活。
日本網友@machamama_cat在推特上發文分享說，有1名獨居貓奴不幸在家過世，卻留下1隻橘白貓，警方破門運走遺體，意外發現飼主留下了1封遺書，當中只寫2句話，「我的愛貓叫做ミユ（Miyu），拜託你們照顧牠了。」
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網友指出，警方破門時並沒有發現貓咪，而是事後有民眾在房子外面看到有貓咪的身影，Miyu才獲救。後來將牠帶回家後，畢竟已10天沒吃沒喝，先送到醫院健康檢查，所幸只有腎指數過高，沒有其他異狀。此外，Miyu到了新家不但沒有逃走還相當親人。
網友提到，目前Miyu已經轉換到貓咪中途之家，展開新生活，從照片上來看已經表現出相當舒適的樣子，似乎開始慢慢習慣了新環境。這個故事在推特上曝光後也吸引了網友熱議，許多人紛紛留言說，「能想像原飼主是多麼不捨」、「看到哭了」、「替Miyu開心」、「祝福貓咪在未來有更好的新生活」。
孤独死されたお家に取り残されていたミユちゃん。約１０日間誰にも気づいて貰えずずっと飼い主さんの帰宅を待ってました????私のお客様が随分前にご遺体は運ばれたのに出窓に猫が居るんだけど…って。— Cats restart （@machamama_cat） September 30, 2022
救出出来るまでに警察や市役所、少し大変でしたがお家に入れて見たのがこの手紙でした。 pic.twitter.com/SD5pmUal6k