獨居貓奴過世愛貓伴10天！ 2句話遺書超鼻酸：拜託你們照顧牠…

日本1名獨居貓奴在臨死前留下2句話的遺書，希望未來有人能好好繼續照顧好自己的愛貓。（圖翻攝自推特）

2022/10/15 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本1名獨居貓奴日前在家中過世，死後第10天才被人發現，警方破門進到屋內，找到遺書，裡面雖只有短短2句話，卻讓人感受到死者對愛貓無限的憂心與不捨。事情曝光後也感動許多網友，慶幸的是，貓咪也終於在新環境下展開了新的生活。

日本網友@machamama_cat在推特上發文分享說，有1名獨居貓奴不幸在家過世，卻留下1隻橘白貓，警方破門運走遺體，意外發現飼主留下了1封遺書，當中只寫2句話，「我的愛貓叫做ミユ（Miyu），拜託你們照顧牠了。」

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網友指出，警方破門時並沒有發現貓咪，而是事後有民眾在房子外面看到有貓咪的身影，Miyu才獲救。後來將牠帶回家後，畢竟已10天沒吃沒喝，先送到醫院健康檢查，所幸只有腎指數過高，沒有其他異狀。此外，Miyu到了新家不但沒有逃走還相當親人。

網友提到，目前Miyu已經轉換到貓咪中途之家，展開新生活，從照片上來看已經表現出相當舒適的樣子，似乎開始慢慢習慣了新環境。這個故事在推特上曝光後也吸引了網友熱議，許多人紛紛留言說，「能想像原飼主是多麼不捨」、「看到哭了」、「替Miyu開心」、「祝福貓咪在未來有更好的新生活」。

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