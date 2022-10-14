坦言經濟政策有誤 英相特拉斯稱不打算辭職

英國首相特拉斯今日在記者會上委婉的表示，她內閣的部分經濟政策有不對的地方。（美聯社）

2022/10/14 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相特拉斯（Liz Truss）今（14）日在倫敦唐寧街（Downing Street）舉行了記者會，她坦承，她內閣提出的經濟政策比市場預期「走的更遠更急」，因此將撤銷一部份措施；另外特拉斯也表示她會繼續擔任首相，沒有辭職的計畫。

在召開記者會之前，特拉斯解除了財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）的職務，並任命前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）接替。此次人事異動是因為夸騰提出一系列頗有爭議的「迷你預算案」政策，例如替企業大減稅等等，引發了市場大動盪。

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英國廣播公司（BBC）報導，特拉斯在記者會上表示，她想讓英國成為一個低稅率、高經濟成長率的國家，但顯然「迷你預算案」比外界預期的「走的更遠更急」，因此她決定將公司稅率自19％改回25％。特拉斯說，此舉每年將能為英國國庫增加180億英鎊的稅收。

特拉斯接著指出，她對夸騰辭職這件事，感到「非常抱歉」；而當記者提問，在今日這一連串混亂之後，她是基於什麼原因留在首相職位上，特拉斯回答：「我絕對決心兌現我的承諾，讓英國有更高的經濟增長、更為繁榮，讓我們得以度過眼前的風暴。」

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