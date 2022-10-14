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    中共20大前防疫變維穩 以醫生收入廣招核酸「大白」

    美媒報導，中共20大前防疫變維穩，中國各地近來廣招核酸採樣的防疫人員，月薪可高達1萬元人民幣，已相當於當地醫生收入。圖為北京12日一小區遭封控，由身著全套白色防護衣的「大白」防疫人員監控。（彭博）

    美媒報導，中共20大前防疫變維穩，中國各地近來廣招核酸採樣的防疫人員，月薪可高達1萬元人民幣，已相當於當地醫生收入。圖為北京12日一小區遭封控，由身著全套白色防護衣的「大白」防疫人員監控。（彭博）

    2022/10/14 19:53

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）報導，中國各地近來廣招防疫人員，月薪可高達1萬元人民幣（約合4.45萬台幣），已相當於當地醫生收入，其中，上海招聘近千名被稱為「大白」（身著全套白色防護衣）的核酸採樣防疫人員，合約期限2年。有上海居民說，防疫措施已成維穩手段。

    據報導，上海市浦東、黃浦等7個行政區本週發出防疫人員徵聘公告，累計招聘940人、合約2年，以浦東新區官方公共人力一口氣將招聘575人最多，嚴苛防疫政策不見盡頭。上海各區招聘廣告引發中國網民熱議及嘲諷，包括「核酸採驗行業可以取代房地產成經濟支柱」、「抗疫提供了大量就業機會」等。

    報導指出，中國防疫人員的月薪普遍高於其他職業，例如上海虹口區一家科技公司週五的招聘核酸採樣員月薪8千至1萬元人民幣（以下同）、無錫一家醫學檢驗實驗室招聘核酸採樣員的月薪6千至1萬元、深圳一公司開出的月薪是8千至1萬元。

    相對地，同期中國各地招聘醫生公告，上海市楊浦區招聘10年以上經驗的內科醫生月薪7千至9千元，昆明招聘內科醫生月薪4千至9千元，西安4千至8千元，無錫最高1萬元至1.5萬元。

    報導引述今（14）日受訪的上海居民馮先生表示，他也看到了招聘廣告，現在終於明白：疫情防控是維穩的另一種形式，「2年時效的合同預示著（疫情）這2年內不會結束」，不然的話，他們不會選擇一直延續這樣在招聘防疫人員；現在一旦封小區，都是這些穿著白衣服的人在執行，「說是防疫人員，就是維穩」，最近上海又封控了不少小區，且每天都有。

    上海防疫部門新通報，週四（13日）新增本土確診病例2例、無症狀感染者47例，週五再有44個小區被封控。

    中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年週三（12日）接受官媒央視「新聞1+1」採訪時指稱，全球疫情仍在高位流行、病毒仍在不斷變異，不可「躺平」，結論是沒有開放時間表。至於中共20大後有否機會改變嚴苛「清零」政策？梁萬年同日接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，「我也很難說是什麼樣」。

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