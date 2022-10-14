為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    前印度駐中大使班浩然提7方案 促官方加強對台關係

    前印度駐中大使班浩然投書印媒，呼籲政府利用7種方法深化對台關係。（圖擷取自《印度時報》網站）

    前印度駐中大使班浩然投書印媒，呼籲政府利用7種方法深化對台關係。（圖擷取自《印度時報》網站）

    2022/10/14 17:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕月初在台北參加「台灣─印度對話」閉門論壇的前印度駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale），在14日出刊的《印度時報》（Times of India）撰寫評論文章，建議印度政府透過7種做法與台灣建立緊密關係。

    據報導，班浩然以「與台灣跳探戈的7種方法」（7 Ways To Tango With Taiwan）為題撰文指出，印度政府可以透過7種方法與台灣建立緊密關係，包括公開表態、允許台灣設立更多駐點、指派國會議員團訪台、推動智庫等民間接觸、促進學術交流、共同打造可靠供應鏈， 以及簽署自由貿易協定。

    班浩然指出，鴻海集團最近與印度Vedanta集團在古茶拉底省（Gujarat）合資設立顯示器及半導體製造廠，這應當作印台深化關係的開端。台灣是印度發展半導體的最佳夥伴，雖然經濟有自己的運行之道，但地緣政治亦是重要考量，印度必須思考台灣的需求是什麼？他說：「答案很簡單，中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後進行軍事恫嚇，而台灣希望其他國家展現對台北的友誼，尤其是亞太國家。」

    班浩然呼籲，印度應准許台灣在商業大城孟買設立辦事處，以吸引更多台灣企業和廠商投資西印度；多年前台灣在印度南部的清奈設處，就帶來良好效果。

    他特別提到，在美、日、澳等國國會議員相繼訪台之際，印度最近只有一名上議院議員訪台，「這種短視政策必須改變，我們不只應允許更多國會議員訪台，還應在年底前安排跨黨派議員團訪台。」

    儘管印度民間普遍挺台，但印度政府基於「一個中國」政策，以及憂心加劇印中邊界紛爭，對台態度相對保守。班浩然則認為，建立緊密印台夥伴關係將可創造雙贏，除了政府間各自努力，兩國民間團體也可有所貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度「吃素70年鱷魚」辭世 大量村民哀悼「聖體」
    2022/10/13 10:37

    印度「吃素70年鱷魚」辭世 大量村民哀悼「聖體」
    首屆「台灣印度對話」落幕 聚焦安全、經貿與科技合作
    2022/10/11 12:15

    首屆「台灣印度對話」落幕 聚焦安全、經貿與科技合作

    入主青埔美術館特區 明星學區宅搶手
    印度零售通膨增速至7.30％ 創5個月新高
    2022/10/10 14:42

    印度零售通膨增速至7.30％ 創5個月新高
    UNHRC新疆動議印度棄權 自家議員：最大民主國不應懼怕霸凌者
    2022/10/07 18:20

    UNHRC新疆動議印度棄權 自家議員：最大民主國不應懼怕霸凌者

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    蘋果傳首度要求供應商 將AirPods轉到印度生產
    2022/10/05 15:51

    蘋果傳首度要求供應商 將AirPods轉到印度生產
    同樣面對中國霸凌 印度國會議員：台印應建立更緊密關係
    2022/10/02 22:00

    同樣面對中國霸凌 印度國會議員：台印應建立更緊密關係
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播