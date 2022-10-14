前印度駐中大使班浩然提7方案 促官方加強對台關係

前印度駐中大使班浩然投書印媒，呼籲政府利用7種方法深化對台關係。（圖擷取自《印度時報》網站）

2022/10/14 17:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕月初在台北參加「台灣─印度對話」閉門論壇的前印度駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale），在14日出刊的《印度時報》（Times of India）撰寫評論文章，建議印度政府透過7種做法與台灣建立緊密關係。

據報導，班浩然以「與台灣跳探戈的7種方法」（7 Ways To Tango With Taiwan）為題撰文指出，印度政府可以透過7種方法與台灣建立緊密關係，包括公開表態、允許台灣設立更多駐點、指派國會議員團訪台、推動智庫等民間接觸、促進學術交流、共同打造可靠供應鏈， 以及簽署自由貿易協定。

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班浩然指出，鴻海集團最近與印度Vedanta集團在古茶拉底省（Gujarat）合資設立顯示器及半導體製造廠，這應當作印台深化關係的開端。台灣是印度發展半導體的最佳夥伴，雖然經濟有自己的運行之道，但地緣政治亦是重要考量，印度必須思考台灣的需求是什麼？他說：「答案很簡單，中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西8月初訪台後進行軍事恫嚇，而台灣希望其他國家展現對台北的友誼，尤其是亞太國家。」

班浩然呼籲，印度應准許台灣在商業大城孟買設立辦事處，以吸引更多台灣企業和廠商投資西印度；多年前台灣在印度南部的清奈設處，就帶來良好效果。

他特別提到，在美、日、澳等國國會議員相繼訪台之際，印度最近只有一名上議院議員訪台，「這種短視政策必須改變，我們不只應允許更多國會議員訪台，還應在年底前安排跨黨派議員團訪台。」

儘管印度民間普遍挺台，但印度政府基於「一個中國」政策，以及憂心加劇印中邊界紛爭，對台態度相對保守。班浩然則認為，建立緊密印台夥伴關係將可創造雙贏，除了政府間各自努力，兩國民間團體也可有所貢獻。

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