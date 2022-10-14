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    跟觀眾不熟？嘻哈歌手從舞台一跳 竟「無人去接」慘摔在地

    南韓饒舌歌手UNEDUCATED KID日前想與台下觀眾互動，不料竟沒有任何人接住他。（圖擷取自@uneducatedkid IG）

    南韓饒舌歌手UNEDUCATED KID日前想與台下觀眾互動，不料竟沒有任何人接住他。（圖擷取自@uneducatedkid IG）

    2022/10/14 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕有些表演者為了與台下觀眾有所互動，會在演出時突然做出一些特別舉動，但若觀眾沒能馬上反應過來，就會出現很尷尬的場面，25歲的南韓饒舌歌手UNEDUCATED KID就分享，自己日前受邀參加大學校慶的表演活動，並在期間時發生了類似的糗事。

    2018年出道的UNEDUCATED KID，在南韓是名頗有名氣的饒舌歌手，而最近適逢韓國大學的校慶季節，他也收到了不少前往大學演出的邀請。就在上禮拜時，UNEDUCATED KID來到京畿道研成大學進行表演，在台上嗨翻的他似乎為了炒熱氣氛，而一臉興奮地從舞台上全力助跑，並朝觀眾席一躍而下，想跟觀眾們一起玩耍互動，不料卻發生了出乎意料的情況。

    從UNEDUCATED KID在個人IG分享的影片可看到，當他從舞台上往觀眾席跳下去的瞬間，不少觀眾不但沒有感到興奮，反而一個個露出錯愕的神情，沒有選擇伸手接住他，而是一同閃到左右兩邊、讓半空中的UNEDUCATED KID直接重重摔到地上，而慘摔在地的UNEDUCATED KID，則是靠著自己爬起來後，帶著笑臉回到了舞台上。

    雖然場面一度有些尷尬，不過UNEDUCATED KID並不介意，反而還笑著發文表示，「我不是去大學校慶表演的，我是去當馬戲團的！」，此外UNEDUCATED KID在演出後還收到1名女子的訊息，表示自己的手機在演出因為他的跳躍、導致整個被撞爛，而UNEDUCATED KID立即跟對方確認修理的收據與明細等照片後，將28.5萬韓圜（約新台幣5862元）的費用直接全數匯款到女子帳戶中。

    不少網友看到UNEDUCATED KID大方分享這起事件後，紛紛留言關心他是否有因此受傷，同時也有許多網友看到UNEDUCATED KID與手機損壞的女子對話紀錄，他願意面對自己造成的過失，還用最快的速度與友善的態度來處理，而紛紛大讚他是個「非常負責任」的人。

    UNEDUCATED KID在活動當天的跳躍，不小心撞壞1名女觀眾的手機，對此UNEDUCATED KID則是賠償對方所需的所有修理費。（圖擷取自@uneducatedkid IG）

    UNEDUCATED KID在活動當天的跳躍，不小心撞壞1名女觀眾的手機，對此UNEDUCATED KID則是賠償對方所需的所有修理費。（圖擷取自@uneducatedkid IG）

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