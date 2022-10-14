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    星鏈太燒錢！SpaceX去信要五角大廈接手 否則恐中斷支援烏克蘭

    SpaceX去信要求五角大廈接手星鏈支出，否則可能終止服務。（法新社）

    SpaceX去信要求五角大廈接手星鏈支出，否則可能終止服務。（法新社）

    2022/10/14 10:31

    〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克的太空公司「SpaceX」所生產的全球通訊衛星「星鏈」，成為烏克蘭部隊在戰場上重要通訊媒介。如今有外媒掌握文件，指SpaceX免費供應星鏈太燒錢，除非五角大廈願意資助，否則恐會停止運作。

    《CNN》報導，取得SpaceX上月致函給五角大廈的信件，預告恐無法繼續負擔烏克蘭星鏈服務的開銷，遂要求五角大廈接手，讓烏國政府和部隊能夠繼續使用。據SpaceX表示，至年底所需的資金或超過1.2億美元，明年整年的花費則可能接近4億美元。

    SpaceX寫道，「我們不會進一步捐贈接收器給烏克蘭，也會無限期停止資助現行設備的運作。」

    報導指出，自首批星鏈衛星接收器在春天運抵烏克蘭後，星鏈便成了烏克軍隊重要的聯繫工具，在手機收訊和網際網路遭俄軍破壞之際仍能在戰場上溝通。馬斯克週五在推特上提到，SpaceX目前捐贈了約2萬個星鏈衛星，運作經費達8000萬美元，且可能在年底超過1億美元。

    在SpaceX給五角大廈的信件中，還揭露了一項由烏克蘭武裝部隊總司令札盧什尼（Valerii Zaluzhniy）提出的要求，盼SpaceX能再支援近8000個星鏈衛星給烏克蘭。但SpaceX外聘顧問在信中表示，「SpaceX在此面臨一項艱困的決定。我不認為以公司的財政能力，有辦法提供額外的設備或服務來滿足札盧什尼將軍的要求。」

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