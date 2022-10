防堵中俄擴大巴爾幹半島影響力 歐盟建議讓波士尼亞成候選國

2022/10/14 00:42

〔中央社〕歐洲聯盟執行委員會12日表示,將建議歐盟成員國給予巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納入盟候選國地位。

《法新社》報導,歐洲聯盟執行委員會(European Commission)負責睦鄰擴大事務執委瓦爾赫利(Oliver Varhelyi)對歐洲議會議員作出上述宣布後推文稱:「鑒於波士尼亞-赫塞哥維納已採取一些措施,本委員會建議歐盟理事會(European Council)授予候選國地位。」

請繼續往下閱讀...

The #Enlargement Policy is a geopolitical priority for this Commission. Today I presented the 2022 #Enlargement Report of the #WesternBalkans and #Türkiye in #AFET ⁦ @EuropeanParl ⁩ . ????my speech: https://t.co/hb8phrYRpR ⤵️ pic.twitter.com/32NQRMugCL

如果目前有27個成員國的歐盟接受上述建議,波士尼亞-赫塞哥維納將加入另外7國的行列,取得入盟候選國地位,這7國分別是土耳其、北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦和烏克蘭。

由於布魯塞爾會嚴格評估候選國的改革情況,入盟程序恐耗時數年。相關進程也可能陷入停頓,土耳其入盟案便是如此。

Our Enlargement policy is merit-based and also a geostrategic investment.



Today we recommend that Bosnia and Herzegovina be granted candidate status by the Council on the understanding that more steps are taken.



Looking forward to my trip to the Western Balkans this month.