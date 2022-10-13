惡劣俄軍蜂箱藏手榴彈企圖炸平民 護國蜜蜂一招破解

有俄軍在蜂箱內放置手榴彈，若有人打開就會引爆。（圖擷自推特）

2022/10/13 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍2月底入侵烏克蘭，企圖閃擊首都基輔迫使對方投降，不過在烏軍抵抗下，俄軍閃電攻下基輔目標失敗，被迫撤離，撤離時俄軍設下許多陷阱，意圖殺傷烏克蘭民眾，有俄軍在蜂箱內放置手榴彈，若有人打開就會引爆，但是蜜蜂蜂蠟卡住引信，而未讓俄軍詭計得逞。

推特現在瘋傳烏克蘭「護國蜜蜂」的事蹟，6個月前俄軍撤出基輔時，將幾個拔了保險的手榴彈佈置在當地居民的蜂箱內，手榴彈的保險手柄用蜂箱的蓋壓住，一旦有人打開蜂箱，手榴彈的定時引信就會擊發、引爆，殺傷烏克蘭民眾。

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不過這6個月來，蜜蜂把手榴彈當作蜂巢一部份，經常進行修巢、補蠟，最終引信因為塞滿了蜂蠟，被卡住無法引爆，民眾打開蜂箱才赫然發現俄軍的惡劣手段，所幸未能得逞。

????s saved Ukrainian beekeeper from imminent death from 2 RGD-5 grenades set in a beehive by #Russian terrorists. The beekeeper was lucky because ????s covered the plugs with propolis that prevented English pin from sliding out #RussiaIsATerroristState #Ukraine #RussianArmy #Ukraina pic.twitter.com/A34Tv5YXHm — ???????? Ukraine Under Attack （@InvestorHumbl） October 12, 2022

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