惡劣俄軍蜂箱藏手榴彈企圖炸平民 護國蜜蜂一招破解

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍2月底入侵烏克蘭,企圖閃擊首都基輔迫使對方投降,不過在烏軍抵抗下,俄軍閃電攻下基輔目標失敗,被迫撤離,撤離時俄軍設下許多陷阱,意圖殺傷烏克蘭民眾,有俄軍在蜂箱內放置手榴彈,若有人打開就會引爆,但是蜜蜂蜂蠟卡住引信,而未讓俄軍詭計得逞。

推特現在瘋傳烏克蘭「護國蜜蜂」的事蹟,6個月前俄軍撤出基輔時,將幾個拔了保險的手榴彈佈置在當地居民的蜂箱內,手榴彈的保險手柄用蜂箱的蓋壓住,一旦有人打開蜂箱,手榴彈的定時引信就會擊發、引爆,殺傷烏克蘭民眾。

不過這6個月來,蜜蜂把手榴彈當作蜂巢一部份,經常進行修巢、補蠟,最終引信因為塞滿了蜂蠟,被卡住無法引爆,民眾打開蜂箱才赫然發現俄軍的惡劣手段,所幸未能得逞。

