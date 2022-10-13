為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克賣「燒焦頭髮」香水 短短幾小時賺3000多萬

    2022/10/13 04:36

    〔中央社〕全球首富馬斯克（Elon Musk）推文指出，旗下「鑽洞公司」正推出一款名為「燒焦頭髮」的香水，據稱短短數小時內就已賣掉1萬瓶，賺進約100萬美元（約新台幣3180萬元）。

    路透社報導，馬斯克已將自己的推特自我介紹改為「香水推銷員」，據悉這款香水每瓶售價為100美元。他推文寫道：「有我這樣的名號，進軍香水界是必然之事。」

    此外，馬斯克也推文附上這款「燒焦頭髮」（Burnt Hai）香水的照片，並且推文宣稱這是「地球上最好的香水」。

    他還推文表示：「燒焦頭髮香水已售出1萬瓶」、「已等不及看到明日媒體報導稱，價值約100萬美元的燒焦頭髮香水已經售出。」

    馬斯克還推文說：「你們可以用狗狗幣（Dogecoin）來付款。」狗狗幣是馬斯克極立推廣的加密貨幣，他先前曾聲稱，消費者可以用狗狗幣來買他的特拉斯（Telsa）商品。

    這款「燒焦頭髮」香水是由馬斯克創辦的「鑽洞公司」（Boring Company）推出，這家公司主要業務是開挖地下隧道，boring（無聊）在英文也有鑽洞之意，基於諧音這家企業也被稱為「無聊公司」。1111013

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播