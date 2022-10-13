白宮國家安全戰略重申對台承諾 支持台灣自衛

2022/10/13 03:21

〔中央社〕白宮今天公布國家安全戰略文件。報告談及台灣時，重申美方維護台海和平穩定，反對任何一方片面改變現狀立場，並遵循台灣關係法承諾台灣自我防衛，以抵抗武力。

白宮今天公布國家安全戰略文件，設定3大發展方向，包括對美國權力與影響力潛在來源與工具的投資、建立強大的國家聯盟以增強在塑造全球戰略環境與解決共同挑戰方面的集體影響力，以及現代化並強化美軍為戰略競爭時代做好準備。

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在全球優先目標上，首先是在與中國的競爭中脫穎而出並遏制俄羅斯，其次是在氣候與能源安全、疫情、糧食、武器控制與非核擴散、恐怖主義等共同挑戰尋求合作，同時在科技、網路與經貿領域形塑規範。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在電話簡報中表示，現在已進入2個基本戰略挑戰的決定性10年，一是大國之間為塑造國際秩序未來而展開的挑戰，一是要因應一系列跨國挑戰。在這個決定性的10年，對於定義競爭條件，尤其是與中國的競爭，以及因應巨大挑戰至關重要。

蘇利文指出，在地緣政治領域，中國是美國最重大的地緣政治挑戰。雖然這在很大程度上在印太地區帶來影響，挑戰也存在全球層面。

文件在談及台灣時表示，維護台海和平穩定對區域與全球安全與繁榮至關重要，是國際社會關注焦點，也是美國長期利益所在。美方反對任何一方片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，也會持續遵循台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策。

文件並重申，美國堅守台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛，並維持美國能力，以抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫等行動。

文件也提到，會持續尋求新方是以整合並深化在印太與歐洲的聯盟，包括提振七大工業國集團（G7）功能，並與其他目標一致國家往來，當歐洲盟友夥伴在印太地區扮演積極角色，包含支持台海航行自由與維持和平穩定時，才符合美國最佳利益。（編輯：陳正健）1111013

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